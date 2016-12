Todos de vacaciones menos la cultura

Ahora sí que llegó la Navidad y, aunque estos son días de encuentros familiares, cenas de amigos, tradiciones y compras, en la ciudad hay opciones para disfrutar de toda la cultura, la única que por estas fechas no se va de vacaciones. Si te gustan las Navidades puedes disfrutar de los eventos que se organizan para conmemorar estas fechas, y si no te gustan siempre hay actos que no suenan a villancicos.

En nuestra coctelera de esta semana hay para todos los gustos, aquí se mezclan los actos navideños con aquellos que te permiten olvidarte de las tradiciones de diciembre y disfrutar de la cultura atemporal.

Entre los primeros, esta semana ha sido la de los actos navideños escolares. Todos los colegios de la ciudad se han despedido de las clases disfrazados de pastorcitos, ángeles o estrellas. Hasta estas páginas traemos el increíble belén viviente que el lunes representaron los alumnos del colegio Santo Ángel. Los niños de cinco años han sido los protagonistas de este espectáculo navideño en el que han representado varios episodios bíblicos vinculados con el nacimiento de Jesús, que por el trabajo de sus disfraces, de su decorado y el atrezo se ha merecido un hueco destacado en esta página. Y espacio también tiene uno de los actos más tradicionales de la Navidad pacense, el belén viviente del Gurugú, que desde hace más de cuatro décadas convierte el barrio durante dos días en Belén y a sus vecinos, en los protagonistas de su pesebre. En la representación han participado este año unas 80 personas, pero en la organización y los preparativos se implican como es habitual muchos más vecinos.

De vecinos, pero esta vez del barrio de Santa Marina, traemos su gala benéfica de Navidad que han celebrado esta semana con la representación de las obras, dirigidas por Gloria Díaz, 'Cuento de Navidad (o algo parecido)' de Miguel Murillo y 'La cena de Navidad' de A. Moreno. En este evento, a favor de la zona marginada de Huancavelica (Perú), han participado el taller de teatro de la asociación de Santa Marina 'Julio Gallego' y Cáritas.

Otro de los actos más entrañables de la Navidad es el concierto que ofrecen los alumnos de las escuelas municipales de música para exhibir sus progresos a ritmo de villancico. El lunes fue el día de su puesta de largo de Navidad y el López de Ayala se llenó para escucharlos.

Y más allá de la Navidad, el jueves, el mismo teatro se abarrotó para ver a 'Siempre Así' en directo, que recalaron en Badajoz dentro de su gira 'Corazón', donde hicieron un repaso de las canciones más populares de su extenso y exitoso repertorio para conmemorar sus 20 años sobre los escenarios.

El jueves también se presentó en Badajoz el libro 'Historia del Real Monasterio de Santa Ana. 1518-2018', escrito por sor Celina Sosa para conmemorar el quinto centenario de su fundación. En el acto estuvo arropada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, por el alcalde de Badajoz, Francisco Fragoso, por Emilio Vázquez, presidente de la Fundación Caja Badajoz, y por Carmen Araja, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

Para terminar, traemos esta semana a nuestra coctelera la exposición del pintor Pérez Espacio en el edificio Siglo XXI. La muestra es una selección de treinta y cinco óleos realizados por el pintor en los últimos tres años. La muestra se completa con la exposición del fotógrafo Emilio Jiménez, sobre Pérez Espacio en pleno proceso creativo.