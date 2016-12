Cuatro años buscando a Paco

Lucía Caballo no puede permitirse llorar. Son las seis de la tarde y el frío cala en sus huesos. El cementerio está tranquilo y no se mueve un alma. Hasta que José Miñano rompe el silencio. «No llores, mujer, no llores. El médico dijo que no te viene bien llorar». Difícil consejo para una madre que acaba de recibir en sus manos la urna que contiene las cenizas de su único hijo.

Cuatro horas antes, este matrimonio de emigrantes españoles había reconocido el cuerpo de Francisco Miñano Caballo, el vagabundo que se durmió para siempre sobre un colchón tirado al raso. «Si hubiésemos sabido que vivía en Badajoz, habríamos venido a ayudarle. Pero nadie nos lo comunicó».

Ahora se ha sabido que Lucía Caballo Lima (71 años, natural de Badajoz, trabajadora a domicilio durante toda su vida) y José Miñano Diánez (83 años, nacido en Tetuán, empleado del puerto de Bruselas hasta su jubilación) nunca perdieron la esperanza de encontrar con vida al hijo que con tanta ilusión acunaron por primera vez el 31 de enero de 1969 en la capital belga. «Era buenísimo –rememora Lucía–, todo el día estaba diciendo: ‘mamá esto es para ti’. Y era muy inteligente, hasta los 15 años decían en la escuela que era un chico superdotado».

En esa época Paco practicaba judo y tal era su fortaleza que lo hacían competir con adultos. Ahí se llevó uno de los primeros golpes de la vida: un hombre con el que competía le partió varios dientes. Pero Paco era fuerte. Su familia lo sabía. Hasta que un día, animado por los amigos de la adolescencia, se ‘atrevió’ a fumar un porro. «Junto a nosotros vivía una familia que tenía problemas con la justicia, algunos de los hijos se dedicaban a robar y Paco se hizo amigo de uno de ellos».

José Miñano y Lucía Caballo, los padres de Paco / C.M.

Esa amistad inconveniente lo arrastró al infierno de las drogas y, con ellas, a una esquizofrenia que cambió su personalidad. Cuenta su padre que entre los 15 y los 25 años tuvo varios tropiezos. Lo ingresaron en un centro de desintoxicación, pero las terapias no dieron resultado.

El 28 de febrero de 1995, con 26 años, Paco decidió irse de casa. «Esa mañana me dio un beso, como tantas veces. Luego salí a comprar y cuando regresé a casa se había marchado sin avisar. Sólo se llevó un bolso grande que había preparado sin que nosotros lo supiéramos». «Él quería escapar de la droga –añade su padre–, decía que en Bruselas no tenía futuro».

Paco ya no era Paco

Durante meses estuvo en paradero desconocido. No supieron de él hasta que las autoridades policiales telefonearon a su casa de Bruselas para comunicar que había sido detenido en Jerez de los Caballeros (Badajoz). «Nos dijeron que encontró una casa abierta y entró a dormir. La viejita que vivía allí se asustó al verlo y llamó a la policía».

En esa etapa de su vida, Paco ya no era Paco. Su esquizofrenia le hacía olvidar incluso el nombre. Fue ingresado en prisión, pero pronto detectaron que el problema estaba en su cabeza, por lo que decidieron enviarlo a un centro de desintoxicación de drogas de Mairena del Aljarafe (Sevilla). La terapia hizo efecto, Paco mejoró, recordó su pasado y los datos que aportó permitieron contactar con sus padres, que recibieron la noticia de su hallazgo con verdadero alivio.

Para entonces ya intuían que el pasado de Paco como cocinero en Bruselas y el sueño de montar un restaurante propio jamás volverían. Pero poco le importó a José Miñano cuando volvieron a reencontrarse en Mairena del Aljarafe. «Me puse frente a él y me sonreía sin decir palabra. Sabía que no se había portado bien, pero yo le abrí los brazos y él se vino a mí: ‘¡Papá, cuánto te quiero!’».

En los meses siguientes, un psiquiatra le administró un tratamiento que dio buenos resultados. Paco recibía una pensión de 1.400 euros que le pagaba el Estado belga desde que le diagnosticaron el problema mental y un buen día decidió abandonar el centro para ir a vivir con una chica que había conocido en Mairena. Buscaron un piso y en el año 2003 fueron padres de una niña. «Nuestro hijo siempre nos decía que si a él le pasaba algo no olvidáramos a nuestra nieta, que ella no tiene culpa de nada».

Colchón en el que fue hallado muerto

En los años siguientes, José Miñano y Lucía Caballo aprovechaban los viajes del Imserso para viajar a Mallorca y, desde allí, volar a Sevilla, donde pasaban quince días con su hijo. Todo iba mejor y Paco acudía a un centro médico para que le inyectaran cada dos semanas el tratamiento que mantenía tranquila su cabeza. «Si no le pinchaban, le quitaban la paga. Era obligatorio».

Pero en 2012 la relación de Paco con sus padres volvió a quedar rota. Entonces ya vivía solo, se había abandonado de nuevo y después de cambiar de psiquiatra dejó de medicarse. «Llamó en febrero por teléfono a Bruselas y me dijo: ‘dile a papá que lo quiero mucho’. Esas fueron sus últimas palabras, luego nos echamos a llorar».

Pasaron meses y a la casa de los Miñano Caballo no llegaron noticias de Paco. Pero José y Lucía no perdían la esperanza de recuperar el contacto con su hijo. Aprovecharon un nuevo viaje a Salou (Tarragona) para intentar contactar con él. «Fuimos a una oficina bancaria con la cartilla de nuestro hijo para preguntar si seguía sacando dinero. Queríamos saber si iba a alguna oficina concreta para poder buscarlo, pero el director nos dijo que no podía darnos esa información». «¡Usted no debe tener hijos! ¡Queremos saber si está vivo!», le gritó su padre.

Si el responsable de aquella sucursal bancaria les hubiese facilitado la información que buscaban, habrían podido saber que Francisco Miñano Caballo acostumbraba a retirar dinero en la oficina que La Caixa tiene en el inicio de la avenida Damián Téllez Lafuente, muy cerca del lugar en el que lo hallaron muerto.

Tampoco fueron informados de que en abril de 2014 varios empresarios de la avenida Fernando Calzadilla habían denunciado las molestias que provocaba un vagabundo que permanecía acampado junto a la antigua oficina de Caja Extremadura.

La historia en el HOY

La historia del mendigo de Fernando Calzadilla fue publicada en las páginas de HOY el 10 de abril de 2014. Rápidamente se supo que la Policía había identificado al indigente como Francisco, un hombre de 45 años procedente de Sevilla.

Pero de su aparición en prensa y su posterior ingreso en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, donde permaneció varios meses internado contra su voluntad, nada supieron sus padres. Nadie les comunicó la difícil situación en la que se encontraba su único hijo, que según afirman sus progenitores, ya habría perdido el derecho a cobrar la pensión y también el contacto con su expareja y su hija.

Nada supieron José y Lucía de Paco, pero un día, viendo los informativos belgas, informaron del hallazgo de un hombre que murió ahogado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). «Ese es mi hijo, pensé. Fue hace dos años y creí reconocerle», revive en su memoria Lucía sin permitirse una sola lágrima.

Con ese temor siguieron penando en vida hasta que el viernes 16 de diciembre, mientras José preparaba la comida en su casa de Bruselas, escuchó sonar el teléfono:

¬–¿Conoce usted a Francisco Miñano?

–Ese es mi hijo.

¬–Tengo que darle una mala noticia, ha aparecido muerto en Badajoz.

Pocas horas después, este matrimonio de emigrantes inició el vuelo a Madrid y el sábado, a las 21.45 horas, llegó en tren a Badajoz, la ciudad en la que aún viven algunos parientes de Lucía, que no debieron relacionar al mendigo de Fernando Calzadilla con el pariente que vivía en Bruselas.

José y Lucía se alojaron en el Hotel Río. Allí pasaron tres noches, entre el puente viejo y Las Moreras, la barriada que vio crecer a Lucía Caballo antes de emigrar con su familia.

Cuando se tiene un hijo se lucha por él toda la vida; si nos hubiesen avisado no habría muerto solo

«A todos nos pasa algo alguna vez en la vida», murmulló José Miñano el lunes poco antes de verter las cenizas de su hijo en el cementerio nuevo de Badajoz. Atravesado por el dolor, el anciano contenía el llanto para no contagiar a su esposa, que corre el riesgo de quedar ciega desde que le colocaron una lente intraocular para corregir una grave miopía. «No llores, mujer, no llores», repitió José cuando la madre inclinó la urna para esparcir los restos que aún quedaban dentro.

Habían pasado 45 años desde la última visita a Badajoz. Entonces Paco tenía dos años y sus padres no podían imaginar que la ciudad en la que nació su madre y de la que tanto presumió su abuelo –ese pudo ser el motivo por el que Paco acabó en Badajoz– acogería para siempre los restos de un hombre que, en su lecho de muerte, no pudo recibir el calor de sus padres. «Cuando se tiene un hijo se lucha por él toda la vida. Si alguien nos hubiera avisado, no habría muerto solo».