Bienvenida a la navidad en el recinto ferial

Si ahi hay 2000 personas en lusiberia, el periodico hoy es el mas leido del mundo jajajaja esta claro que habia mas pero aun asi menos que otros años y lo mismo de siempre cada vez da mas asco este ayunamiento. Ni autobuses ni nada, se ha perdido el ambiente navideño del centro que ahora se cambia por gente mayor borracha que pueden pagarse las copas dando ejemplo a todo el que pasa, ¿eso no es botellon tambien? y beben y beben y vuelven a beber la calle? pero claro como pagan 7 euros la copa de aguachirri. Y toda una señora concejala meando entre los coches de la alcazaba, politicos de todos los colores en grupo borrachos calle arriba calle abajo me pregunto si a ellos le haran controles de alcolemia claro que no si los pillan hablan con quien sea. esto es Badajoz una ciudad donde se ataca a los ciudadanos jovenes y estudiantes, una ciudad donde la junta nos quito los festivales, el ayuntamiento los botellones y carece de fiestas de interes que han sido atacadas almossasa se prohibio las casetas, en carnavales se prohibio la musica en la calle, en los palomos la junta nos quito artitas de renombre, contemporanea la junta la quito de Badajoz, y la feria de san juan la cambiaron de fecha, mientras la ciudad esta perdiendo poblacion, cada vez hay menos erasmus, cada vez hay menos turistas, cierran los centros comerciales los domingos, si hasta para ir al cine hay que hacer cola o irte a otra ciudad porque los cines de aqui no traen peliculas que ponen en otras ciudades. Esto se ha convertido en una ciudad de dictadura.