El Consistorio dice que la Junta dejará a 12.790 pacenses sin las ayudas de mínimos vitales

Los políticos, no ven muchas veces el sentir de la ciudadanía y no gestionan con sentido común. A mí me han dejado sin paro en el ayto de Badajoz, por una incompetencia de un funcionario que me tardó en llamar 20 días para hacerme un contrato, a media jornada. Me presenté a una plaza el 15 de octubre, quedé el primer reserva, una persona no reunía los requisitos de la convocatoria, por lo que cuando fueron a hacerle el contrato no podían hacérselo y tuvo que renunciar. Los otros admitidos entraron el 25 de noviembre y a mí me incorporaron el 15 de diciembre. Terminamos todos el 25 de noviembre de este año, cuando el contrato era de un año, menos el mío.

¿Creen qué es justo? yo lo reclamé pero me dicen que no pueden hacer nada y ahora sin paro, ni ayudas de ningún tipo, a que eso está bien.