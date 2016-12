La oposición del Ayuntamiento de Badajoz descarta una moción de censura

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Badajoz, PSOE, Podemos Recuperar Badajoz y Ciudadanos, han mostrado su buena sintonía y han remarcado que no se han planteado presentar una moción de censura al alcalde de la ciudad, Francisco Javier Fragoso.

Preguntados por si se plantean presentar una moción de censura, Borruel ha replicado en primer lugar que por parte de su grupo no hay absolutamente nada ni nunca lo han planteado, y que C's no ha planteado "ni siquiera el proyecto de una posible moción de censura", que de momento no entra dentro de sus propuestas en el Ayuntamiento de Badajoz.

Mientras tanto, Cabezas ha sostenido que Fragoso "no se entera" de que ha perdido la mayoría absoluta y no se está "adaptando bien" a gobernar en minoría y debe llegar a acuerdos "con todos los grupos políticos" y "no de manera puntual con cada uno", y ha insistido en pedir al regidor que se siente con los tres grupos y tenga un "diálogo sincero".

A este respecto, Cordero ha reconocido que no sabe si es "posible" o "imposible" que se presente una moción de censura y ha subrayado que, en caso de presentarse, lo debería plantear el PSOE al ser quien le corresponde. "En ningún momento", ha asegurado Remigio Cordero, ha dicho que sea probable que se plantee esta cuestión.