Fragoso remarca que, sin moción de censura, a quien le corresponde gobernar la ciudad es a él

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha remarcado que, mientras no haya una moción de censura, a quien le corresponde gobernar la ciudad es a él, a la vez que ha dicho que no tiene "ningún inconveniente" en reunirse con los grupos de la oposición por separado y conjuntamente.

Preguntado por el hecho de que la oposición haya señalado que no se ha planteado presentar una moción de censura, Fragoso ha asegurado que respeta "lo que los demás grupos deciden hacer" y que lo importante es que la gente se una para construir una ciudad mejor, pero que, hasta ahora, "se podía dar la impresión de que lo que estaban era uniéndose para intentar destruir un equipo de gobierno".

De igual modo y en relación a que le hayan pedido que hable con los tres grupos de la oposición al mismo tiempo, el regidor ha recalcado que con el PSOE, Podemos Recuperar Badajoz y Ciudadanos se sienta cuando hay un órgano colegiado y que, a partir de ahí, se sienta a hablar con cada uno.

Así ha insistido en que "lo que hay que tener es voluntad por mejorar la ciudad" y ha reconocido que le hubiera gustado conseguir y va a seguir trabajando con el Partido Socialista y especialmente con su portavoz, Ricardo Cabezas.

Para Fragoso, Cabezas sí aspira a gobernar esta ciudad y cuando uno aspira a ello debe "dar la talla" y no solo dedicarse a hacer comidas privadas para ver si monta una moción de censura porque "puede dar la sensación de que uno lo que tiene es mucha prisa por querer ser alcalde con lo que no ha conseguido en las urnas y no tantas prisas en que la ciudad mejore".