«Hay que ser valientes, los sueños se pueden cumplir» José María Díez Carmona expone sus nuevas obras hasta el día 25 en San Antonio. :: g. c. José María Díez vuelve a casa para exponer los cuadros pintados tras decidir dedicarse a la pintura profesionalmente GLORIA CASARES Sábado, 5 mayo 2018, 09:25

Pintó su primer cuadro con diez años y tras medio siglo a sus espaldas, hoy se siente orgulloso de poder vivir de la pintura.

Durante años estuvo dedicado al diseño de interiores. Pero hace cinco decidió luchar por sus sueños y dejar a un lado el diseño, una de sus grandes pasiones, reconoce, para centrarse en los pinceles y en sus cuadros. Una nueva etapa vital que coincidió con el traslado a su nueva residencia, Cádiz, ciudad en donde es uno de los pintores de Almendralejo más destacados.

Quizás se conozca por haber restaurado en 2009 las pinturas al fresco de la iglesia de la Purificación, aunque la peculiaridad del realismo de sus primeros cuadros permiten saber qué obras firma José María Díez.

En esta nueva etapa ha expuesto en Londres y Gibraltar, además de en varios puntos de EspañaLamenta que falte sensibilidad y reclama la enseñanza del arte y no solo de la historia

Esta semana ha regresado a Almendralejo para dar a conocer su nueva obra, una selección de 40 cuadros pintados con nuevas técnicas y con una temática radicalmente diferente a la que nos tenía acostumbrados y en los que se ha estado empleando en los últimos cinco años.

«Venía practicando un realismo casi fotográfico, aunque muy poético, pero a mí no me gustaba. Sentía que había una parte mía que no estaba expresada en la pintura que yo hacía», apunta el pintor.

«Hice un repaso de lo que había hecho hasta el momento y me di cuenta de que algo faltaba. De que la expresión completa que un artista desea no se veía plasmada ahí. Y lo que hice fue meterme en el estudio, no con poco sufrimiento, porque el acto creativo también implica sufrimiento, es muy divertido, pero también tiene un mecanismo de dificultad y de lucha».

«Me metí con elementos muy fundamentales, como son lápiz, gomas, grafito en polvo, carboncillo y con mis óleos. Y lo que pasó fue que casi sin quererlo, empecé a hacerme preguntas y despacito, jugando, sin ninguna pretensión, vi que aquello tenía posibilidades».

«Y vi que realmente me podía expresar mucho mejor con el lenguaje que estaba desarrollando y vi que tenía posibilidades grandes».

Con ese nuevo lenguaje, ese cambio artístico, ha sabido conectar con público de ciudades como Londres, lugares como Gibraltar o de varias provincias de Andalucía, donde lleva años organizando exposiciones individuales y colectivas.

Ventas

Reconoce que en ciertos sitios sus cuadros se venden muy bien, como Gibraltar, mientras que en otros sitios se valora el arte, pero es más difícil su venta.

Pero está satisfecho y se alegra de haber dado el paso de dedicarlo todo a la pintura. «Hay que ser un poquito valientes. Creo que estamos demasiado conformes con que los sueños no se pueden cumplir»

«Hay poca sensibilidad. Pero esta sociedad, tan enfocada a las masas, al deporte, que todo el mundo está pendiente de las finales, y en los telediarios la cultura te la dan al final y te sacan tres 'popes', destinados por las marcas o por los mass media, es difícil que exista esa sensibilidad. Yo pienso que se debería dar en los colegios. Traer a los niños a los exposiciones».

«Es estupendo que los niños conozcan el arte, no solo la historia del arte, sino el arte que se hace hoy y que se les explique».

En su opinión, las redes no han ayudado tanto a divulgar la cultura, cree que «hay mucho fantasmeo. Hoy en día cualquiera pinta. Y te diría más, cualquier titulado en Bellas Artes es un artista. Eso es un grave error». Y frente a ello defiende la sensibilidad del artista.

La colección está en el Centro San Antonio hasta el 25 de mayo.