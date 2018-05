Solo ocho niños no tienen plaza en San Roque y Antonio Machado en Almendralejo La mayoría han logrado plaza enel primer centro elegido. :: g. c. El descenso de solicitudes en los centros permite que el 97,5% de las familias logren plaza en la primera opción GLORIA CASARES Lunes, 7 mayo 2018, 09:15

Este año la Consejería de Educación ha recibido un total de 331 solicitudes de familias que piden escolarizar a sus hijos de 3 años en el primer curso de Educación Infantil.

La cifra no llamaría la atención si no fuera porque hace tres años, en 2015, nacieron en Almendralejo 371 niños, lo que significa que 60 niños no serían escolarizados.

«La cifra nos ha sorprendido mucho», aseguró a HOY la delegada provincial de Educación, Piedad Álvarez, que asegura que se trata de un caso único en la provincia.

Esta cifra de solicitudes choca con la planificación de plazas hecha por la Delegación Provincial, que manejaba las cifras del censo oficial que entregan los ayuntamientos cada curso escolar. «No entiende esa disparidad de datos, que no se produce en ningún sitio».

Las únicas explicaciones son que decenas de familias hayan decidido no escolarizar a sus hijos en un curso que no es obligatorio o que hayan sido muchas las que hayan abandonado la ciudad de Almendralejo como residencia. La otra posibilidad, que no baraja la Delegación, es que el censo de los nacidos ese año no se ajuste a los números reales.

Ese número de solicitudes, 331, permite que solo en dos colegios, el San Roque y el Antonio Machado, algunos padres tengan que entrar en un sorteo para que sus alumnos sean admitidos. En todos los demás de la ciudad las familias han logrado que sus hijos tengan plaza en la primera opción escogida.

El San Roque ha recibido 56 solicitudes y el Antonio Machado 52 para las 50 plazas ofertadas en cada uno de ellos. Ortega y Gasset ha recibido 42, San Francisco 33 y Santo Ángel, 10.

En otra zona, el Montero de Espinosa ha recibido 47 solicitudes y el José de Espronceda, 36. Todos los colegios han ofertado dos líneas con 50 plazas, excepto el Santo Ángel, que sólo ofertaba una.

Álvarez cree que ese equilibrio entre los colegios en cuanto a solicitudes es fruto de la calidad educativa y de la apuesta didáctica hecha por ellos, por lo que felicitó a sus comunidades educativas «por haber sabido atraer a las familias».