Almendralejo solicitará un nuevo proyecto Dusi con otra localidad

El Ayuntamiento de Almendralejo optará a la tercera convocatoria de los fondos europeos Edusi con un proyecto conjunto con otro municipio, destinado a la regeneración de zonas desfavorecidas colindantes al casco urbano para usos deportivos y de vida saludable. Aunque ha de presentarse antes del día 21, «se está desarrollando». Se solicitarán unos 4 millones de euros, aunque la inversión será la mitad para cada municipio. Este proyecto, dijo el alcalde, ha sido una de las sugerencias de los ciudadanos, aunque no se incluyó ni a la primera ni a la segunda convocatoria, «pero es que no había dinero suficiente». No adelantó el municipio, ni el proyecto.