«Sentí la necesidad de agarrarlo muy fuerte y salvarle la vida» El guardia civil José María Caballero junto al puente donde le salvó la vida a un joven. / Brígido El guardia civil de Almendralejo José María Caballero evitó que un vecino de Arroyo se arrojara hace unos días desde un puente M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Viernes, 29 septiembre 2017, 23:34

El sábado 23 de septiembre un vecino de la localidad pacense de Arroyo de San Serván volvió a nacer. Aunque no quería. Porque lo que realmente deseaba era quitarse la vida. Con esa intención se acercó en la tarde noche de ese día a un puente. Uno que está situado a las afueras del municipio. Se subió al pretil en la parte más alta de la construcción y allí se sentó con la intención de tirarse al vacío. Y lo hubiera conseguido si en esos momentos por ese lugar no hubiera pasado un hombre. Alguien del que no se ha desvelado su identidad. Este hizo todo lo posible por intentar convencer al hombre de que no merecía la pena llevar a cabo lo que en ese momento le pasaba por la cabeza. Le repetía una y diez veces que no tenía sentido acabar con su vida.

Mientras este vecino conversaba con el suicida en potencia para intentar disuadirle de su idea, dos agentes de la Guardia Civil de Almendralejo que estaban de servicio por la zona recibieron una llamada. Fue sobre las 20.45 horas cuando les llegaba el aviso de que había un hombre, de unos 35 años y extranjero, que tenía la intención de tirarse desde un puente de Arroyo de San Serván.

El agente José María Caballero y su compañero de servicio Antonio López se desplazaron inmediatamente hasta el lugar indicado. Allí se encontraron con una escena que nunca les hubiera apetecido presenciar. La de un hombre joven, sentado en dicho puente, con los pies colgando hacia el vacío y con la única idea de tirarse. Al lado, otro hombre que intentaba convencerle de que no lo hiciera.

El puente, según explica el agente Caballero, que salva un riachuelo que está seco y asfaltado en la actualidad, tiene alrededor de ocho metros de altura. Conocido como puente medieval, está situado a la salida del casco urbano, en la prolongación de la calle Zurbarán y que se asienta en un camino vecinal.

El suicida fallido se percató de la presencia de los agentes. Eso le puso más alterado de lo que ya estaba cuando estos llegaron. «Solo sabía decirnos que no nos acercásemos más a él. Que se iba a tirar. Que se iba a tirar. No paraba de repetir esa frase», relata el agente Caballero. «Y en aquellos momentos yo pensaba que en realidad lo iba a hacer. Estaba muy, muy nervioso y daba muchas voces amenazando que se iba a arrojar al vacío».

El joven guardia civil se situó a un lado del hombre. Su compañero Antonio López al otro, en diagonal. Esto obligaba al hombre sentado en el puente a tener que mirar de reojo para tener controlada la presencia de los agentes. El compañero de Caballero le hablaba de forma tranquila. Le hacía preguntas personales para que este las contestara. Una forma más de poder ganar tiempo para intentar darle una salida favorable a una situación tan complicada.

En un momento de despiste lo envolvió con sus brazos y lo sacó del pretil del puente

Y pasó. El hombre bajó la guardia un momento y se despistó. Instante que el agente Caballero aprovechó para lanzarse encima de él. Le envolvió fuertemente los dos brazos con los suyos y tiró de él hacia dentro del puente. Allí, después de un momento de forcejeo, lo retuvieron en el suelo hasta que llegaron los servicios sanitarios. Y una vez que lo tranquilizaron del todo se lo llevaron para atenderlo. No fue difícil, dice el agente. El hombre no era nada agresivo y se serenó al momento con las palabras de calma y aliento de los que estaban allí para ayudarlo.

El agente Caballero consiguió lo que se había propuesto desde que llegó al lugar y vio a ese hombre colgando de un puente. Salvarle la vida a esa persona que en ese instante pasaba por un momento de desesperación y que no veía más allá de su futura muerte.

Señal decisiva

Para lograrlo mantuvo la mente fría y la mirada fija en su objetivo. Fue decisiva, asegura, la señal que con los ojos le hizo su compañero indicándole que era el momento de agarrar al hombre y salvarlo de una muerte segura. O por lo menos de un tremendo golpe. Porque el agente Caballero dice que si se precipita desde los ocho metros que tiene el puente se hubiera hecho mucho daño. Eso, si hubiera sobrevivido, algo harto difícil.

Para salvar al suicida, el agente puso en peligro su vida. En esos momentos en el que le agarra los brazos con los suyos para inmovilizarlo por completo, cualquier movimiento brusco por parte de alguno de los dos podría haber acabado con los dos puente abajo.

El agente Caballero, que dice que hasta ahora no se había enfrentado a una situación así, señala que lo más importante para que un intento de suicidio acabe frustrado es «actuar con cautela y de manera natural. Hay que medir cada palabra que se dice, cada gesto que se hace, para no alterar más a esa persona. En esos momentos esta solo tiene en mente acabar con todo y no le importa nada más», insiste.

Unos cinco minutos es lo que dice que estuvieron intentando convencer al hombre de que no hiciera lo que pretendía. Y que en esos momentos, lo único que se le pasaba por la cabeza era agarrarlo y sacarlo de allí. «Sentí la necesidad de agarrarlo muy fuerte cuanto antes y salvarle la vida».

José María Caballero tiene 31 años y es natural de Almendralejo. El joven, ingeniero de Obras Públicas, es uno de los 17 agentes de la Guardia Civil que desempeña su labor en esta localidad. Lo hace desde el pasado 26 de junio, después de haber pasado 9 meses en la academia en periodo de formación.

A partir de ahora, Caballero puede decir que es otro agente de la Guardia Civil que ha puesto en peligro su vida para salvar a un ciudadano. Es su obligación, sí. Pero no siempre sale bien.