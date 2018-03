El PSOE lamenta que el punto de atención psicológica esté cerrado Ambos servicios están ubicados en el edificio de la Piedad. :: g. c. El Ayuntamiento, por otra parte, pone en marcha un nuevo servicio de atención al inmigrante GLORIA CASARES Miércoles, 21 marzo 2018, 07:55

El Grupo Municipal Socialista denuncia que el Punto de atención psicológica municipal está cerrado desde al menos el mes de enero y temen que el retraso en contratar a un nuevo técnico se haya hecho «de forma intencionada para así atacar a la Junta de Extremadura, además de confundir a los ciudadanos».

El PSOE lamenta este cierre de un servicio que viene prestando el Ayuntamiento de Almendralejo desde 2006 y para el que la Junta aportó el año pasado 26.000 euros.

Los socialistas califican de «grave» la situación, porque, además, la concejala de la Mujer, Beatriz Palomeque, no sabía desde cuándo estaba cerrado y el concejal de Personal, Luis Alfonso Merino, «en su tónica habitual» no contestara a la pregunta de por qué no se hace una nueva contratación.

Asimismo recuerdan «las numerosas apariciones de la concejala de la Mujer y del alcalde exigiendo a la Junta de Extremadura la ampliación del punto de atención psicológica en Almendralejo».

Por otra parte, la Concejalía de Servicios Sociales ha puesto en marcha una nueva línea de atención al inmigrante, «con el objetivo de facilitar la inserción en la sociedad de este colectivo y para la mejora de la convivencia ciudadana».

Para ello, han contratado una trabajadora social que, acompañada por un agente de policía, «está realizando visitas a los domicilios donde residen personas que forman parte del colectivo inmigrante, para ofrecer información sobre temas de su interés. De esa forma, aseguran en una nota de prensa, les hacen «conocedores de las diferentes ordenanzas municipales y del obligatorio cumplimiento de las mismas. También se les hace entrega de unos dípticos redactados en diferentes idiomas con dicha información».