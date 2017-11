Casi 200 personas reciben tratamiento en Alrex para vencer al alcoholismo La asociación cuenta en estos momentos con 1.158 socios y da tratamiento semanalmente a 197. :: g. c. El año pasado hubo 26 ingresos, aunque lo que preocupa es que el 15 por ciento son menores de 30 años GLORIA CASARES Domingo, 12 noviembre 2017, 09:13

La veterana asociación Alrex Almendralejo celebra el próximo martes 'el día sin alcohol', una cita de concienciación sobre la problemática que rodea el alcoholismo. Ese día habrá una charla especializada en el teatro Carolina Coronado, a las ocho de la tarde. Un problema social que se sigue agravando año tras año, según apuntan a HOY desde Alrex Almendralejo. Y es que en 2016 hubo 26 nuevos ingresos para recibir tratamiento, a falta de los datos de 2017 completos. El año anterior los ingresos fueron 20.

Hoy en día son 197 las personas que reciben tratamiento en esta asociación con terapias que dirige el médico Adolfo Villarino, la sicóloga Anabel Crespo y la trabajadora social Julia Diosdado.

ALCOHOLISMO EN DATOS uEnfermos Hay 197 personas que reciben tratamiento, la mayoría de Almendralejo, pero también hay de otros municipios. uIngresos El año pasado hubo 26 y en 2015 hubo 20. uCasados La mitad de las personas que ingresan son casados. La franja de edad más abundante, entre 30 y 40 años.

Sin embargo, las cifras que más preocupan a los profesionales relacionados con el alcoholismo son las que hacen referencia al inicio del consumo de alcohol, ya que, según las estadísticas, cada vez que se empieza a consumir más joven. El chico más joven que tratan ahora mismo tiene 21 años. Además, la edad de las personas que acuden a Alrex a recibir tratamiento ha ido bajando en los últimos años. En 2014 las personas entre 31 y 40 años con problemas de alcoholismo que acudían a Alrex suponían el 33.3 por ciento. El año pasado ya suponían más del 42.3 por ciento. Aún más alarmantes, apuntan los profesionales, es la cifra de chicos menores de 30 años que acuden y que suponen el 15.3 por ciento, según las cifras oficiales cerradas. En 2014 eran el 8 por ciento, casi se ha duplicado en dos años.

La cifra de los treintañeros que acuden a pedir ayuda por problemas de alcohol sigue subiendo de la misma forma que sube el consumo de alcohol y ya casi suponen la mitad de todos los enfermos que acuden. El año pasado los enfermos de entre los 31 años y los 50 suponían ya casi el 73 por ciento de total. Otro dato de interés es que la mitad de las personas que ingresan son casados. En el caso de los jóvenes, la mayor parte llegan acompañados de sus madres o de sus hermanas a pedir la ayuda de la asociación.

Lo que sí ha cambiado es que cada vez hay más concienciación y menos reparo a la hora de pedir ayuda profesional, apuntan fuentes de Alrex. «Años atrás era complicado acudir al Alrex, pero ahora hay tantas asociaciones para tantos problemas y enfermedades, que no se repara tanto a pedir ayuda». El problema, apuntan, es motivar a una persona para que acuda a pedir ayuda, pero no por reparo, sino porque sea consciente de que sólo no va a poder dejar la adicción.

La mayor parte de estos enfermos alcohólicos son de Almendralejo, aunque también se atiende a personas que llegan desde Aceuchal, Villalba, Villafranca o Santa Marta.

Alrex Almendralejo tiene su sede en la calle San Roque y desde hace años los martes por la tarde abren sus puertas para atender a todas las personas que reclaman su ayuda.

El próximo martes en el teatro se hablará de estas cuestiones y todo lo que rodea al alcoholismo gracias a la ayuda del profesional invitado, el médico especialista en adicciones Urbano Vázquez Fernández. Será a las ocho de la tarde y se centrará en el tema de la necesidad de romper estigmas en el tema del alcoholismo, puesto que ya cada vez más personas que nos pueden parecer que siguen una vida normal, están sufriendo esta adicción.