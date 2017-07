«Los niños de Almendralejo me señalaban con el dedo» Cati Salas llegó a la Policía Local en 1982. :: g. c. Cuando llegó en 1982, no había ninguna mujer agente en la ciudad, por lo que sus inicios no fueron fáciles, aunque su balance es muy positivo Catalina Salas Primera mujer policía local en Almendralejo GLORIA CASARES ALMENDRALEJO. Domingo, 23 julio 2017, 10:13

Separada y con dos hijos, decidió regresar a Almendralejo. Con 28 años aprobó una oposición de la Policía Local, que la convertiría en la primera mujer policía de la ciudad, no sólo en este cuerpo, puesto que también la Comisaría Nacional de Policía carecía de una agente femenina. Tras 35 años de servicio, se ha prejubilado después de haber conocido a 5 alcaldes, llegó con el centrista Juan Pabón; y de haber patrullado con agentes veteranos y otros recién llegados de la Academia.

-¿Cómo recuerda tantos años en la Policía Local?

-Con mucho cariño, con mucha satisfacción. Ahora pienso que es el trabajo que siempre había deseado.

-¿En el año 82, me imagino que no sería fácil ser policía local?

-La verdad es que hubo de todo. No te puedo decir que no noté el machismo. Algunos compañeros más veteranos no me recibieron bien, pero durante estos años me he sentido muy a gusto. Muchos compañeros me han tratado como a uno más.

-¿Y los ciudadanos cómo la veían?

-Pues también hubo de todo. Al principio la gente se extrañaba de verme con uniforme. Me acuerdo que los niños me señalaban con el dedo sorprendidos cuando íbamos a los colegios. También había quien se negaba a darme la documentación por ser mujer. Pero, en general, bien. Yo creo que otros, como mujer, me veían más cercana y lo agradecían.

-¿Qué anécdotas tiene?

-Pues muchas. Piensa que cuando yo llegué solo había un vestuario, así que yo tenía que entrar a por la documentación o a por el abrigo, porque siempre venía con el uniforme de casa, cuando los compañeros habían salido. Y algunos hasta me gastaban bromas de buen gusto.

-¿Usted fue la primera mujer policía en Almendralejo?

-Sí, porque en la Comisaría de la Policía Nacional tampoco había. Entonces cada vez que había que cachear a una detenida, me tenían que llamar para que acudiera. Me acuerdo de que una vez estaba en Mérida en un campeonato con mi hijo y me vino a buscar la Policía Local de allí para que me viniera a Almendralejo porque había una detenida y tenía que cachearla (cuenta entre risas).

-¿Su peor momento?

-Pues cuando recibí una paliza en una discoteca. Unos drogadictos se aprovecharon que no estaba de servicio para vengarse.

-Se ha prejubilado tras tres años en segunda actividad. ¿En qué servicio ha estado más cómoda?

-Me he sentido bien en todos los sitios. Me acuerdo de la primera vez que nos metimos en una empresa porque había saltado la alarma, iba como en las películas, escondiéndome con el arma por si salían los ladrones. Y era emocionante. Pero yo creo que se me daba muy bien el trato con el ciudadano. Cuando he estado en servicios de atención e información, yo creo que he dado lo mejor.

-¿Y usted cree que ha cambiado mucho la cosa desde entonces?

-Han cambiado, pero no tanto. En la Policía Nacional ahora hay muchas agentes, pero en la Policía Local solo hay una, Vanesa. Me gustaría que hubiera más mujeres policías locales. Ahora, además, los agentes están más formados, nosotros no fuimos a la Academia. Pero aprendimos mucho en la calle, porque antes había más trato con los ciudadanos, te veían más cercano que hoy.