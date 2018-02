«Para mí el mundo del costal es fe, cristianismo y devoción» Elisa Fernández, anoche durante su pregón. Elisa Fernández se convirtió ayer en la primera mujer en dar el pregón del costalero GLORIA CASARES Sábado, 24 febrero 2018, 10:15

Por primera vez anoche se subió al atril una mujer para leer el 'pregón del costalero', uno de los momentos más emotivos de los que preceden a la Semana Santa en Almendralejo.

Elisa María Fernández se dirigió a los costaleros y demás hermanos en un tono emocionado y con poco más de tres palabras supo expresar lo que para ella es ser costalera. «Para mí el mundo del costal es fe, es cristianismo y es devoción». Para Elisa, el nombramiento del consejo de hermandades como la primera mujer costalera que tiene el honor de leer el pregón es «todo un orgullo». «Supone romper un poco la barrera para la mujer costalera».

Elisa es ya toda una veterana en el mundo de los costaleros, pero cuando llegó, hace doce años, a la Hermandad de la Oración en el huerto y El beso de Judas, reconoce que «en su momento sí era difícil ver confianza a tu alrededor y sentir que las mujeres también podíamos». «Entonces, hace doce años, no se andaba con el paso como se anda ahora, estábamos un poco verde. Pero a día de hoy lo que pienso en los ensayos es en la ilusión que me hace ver que la mujer lo ha dado todo en este tiempo».

A la hora de hacer repaso, recuerda que «en los primeros nueve años no teníamos relevo, no había mujeres que tomaran la iniciativa, era un mundo más cerrado. Hoy en día estamos casi 50 mujeres debajo del paso de la Oración en el Huerto y ahora hay una elegancia en el paso. Ya no es todo tan cerrado, ha cambiado mucho».

Cuando el primer grupo de mujeres costaleras en Almendralejo dio sus primeros pasos «no teníamos una mano que nos ayudara, que nos dijera eso hay que hacerlo y eso no. Hemos trabajado a ciegas. Sin embargo, por eso nos unimos entre nosotras y nos apoyamos entre nosotras. Y aprendimos a andar con el paso».

Pero tiene muchos recuerdos agradables y también palabras de agradecimiento hacia una persona que «nos ha apoyado muchísimo desde el principio». Se trata de Antonio Herrera, el hermano mayor de la hermandad. «El hermano mayor es un hombre maravilloso. Ya en 1995 apostó, junto a otros hombres, porque las mujeres entraran». Y el que les ayudó y a la vez aprendió con ellas fue su hijo, Jesús. «Entró con nosotras y tuvo que afrontar como capataz el llevar a un equipo de muchas mujeres y no es fácil. Hoy agradecemos mucho ese apoyo. Juntos hemos aprendido a trabajar».

Homenaje a sus compañeras

Por eso anoche cree que se rompió esa barrera de cristal y se dio un paso muy importante en el mundo de la mujer costalera. A ellas dedicó buena parte del pregón. «Quería hacer un homenaje a mis compañeras, marcar el nombre de la mujer en el mundo cofrade, expresando lo que es el sentir costalero, lo que se siente yendo debajo de cualquier imagen», aseguró.

La Semana Santa de Almendralejo ha evolucionado mucho en esta década, de forma paralela a lo que lo ha hecho la mujer costalera en la ciudad. En opinión de Elisa, «sin duda, la Semana Santa ha avanzado mucho y para bien en estos años».

Además, mira el futuro con optimismo, no sólo por la fuerza social que tiene en Almendralejo, sino también por la llegada de una serie de acontecimientos, como la celebración de cincuentenarios de hermandades. «Se nos presentan cosas muy importantes».

No olvidan que no han logrado su propósito de conseguir la declaración de Interés Turístico Regional', «pero si seguimos luchando por ello, si seguimos así, con las buenas hermandades, con la cantidad de gente entregada y los pasos maravillosos, la Semana Santa de Almendralejo va a dar mucho que hablar y lo lograremos», concluye.