Hospital de Tierra de Barros: Medio millón de consultas en once años Las operaciones quirúrgicas superaron las 4.000 el año pasado. :: g. c. El centro hospitalario de Almendralejo presenta las mejores cifras de Extremadura en consultas y operaciones programadas GLORIA CASARES ALMENDRALEJO. Domingo, 15 abril 2018, 11:16

«Hay que mirar la parte positiva como es tener un hospital en nuestra área, eso es maravilloso». La supervisora adjunta a la dirección del Hospital de Tierra de Barros, María Luz Morgado, contesta así a las críticas sobre el hecho de que haya que seguir trasladándose a Mérida para muchas urgencias. Eso es cierto, pero también que los enfermos «salen perfectamente estabilizados aquí», aunque si la patología es más complicada, tienen que ser derivados a Mérida.

A pesar de ello, asegura que «a nivel de consultas externas funciona prácticamente igual que el de Mérida». De hecho hay los mismos especialistas médicos que en el hospital de la capital extremeña.

Y sentencia «el 85 por ciento de las patologías se ven aquí. Otras cosas son las consultas más específicas».

«Hay que mirar la parte positiva como es tener un hospital en nuestra área, eso es maravilloso»

Se refiere a la parte de consulta externa del hospital, que esta semana ha cumplido once años, un periodo durante el cual se han atendido 509.683 consultas, sumadas primeras y sucesivas. Solo durante el año pasado hubo 49.203 asistencias en este tipo de consultas.

Esas consultas especializadas no han parado de crecer desde que se puso en marcha el hospital. En julio del año pasado se abrió de nuevo la consulta de endocrinología, una especialidad con la que se contaba hace años, pero que se quitó y hasta hace poco no ha vuelto.

«Los diabéticos están muy contentos, en general, todos. Hacía mucho tiempo que no había y se venía demandando de forma reiterativa.

En esta consulta se atiende a una población de entre 14 y 18 personas por semana. La consulta es una vez a la semana.

Alergología y dermatología

Otra de las consultas con las que se ha aumentado recientemente la cartera es la de alergología. «Empezó muy despacio, pero ahora está abierta todos los viernes. Incluso la vacunación se ha traído y antes no había aquí. Los que más lo han agradecido han sido los niños alérgicos, porque así no se tienen que desplazar». También se han incrementado en estos once años las consultas de dermatología, que empezó con una y ahora hay tres especialistas.

La que sigue siendo una reivindicación es la consulta de reumatología, «en un momento hubo, pero ahora no existe».

Lo que sí existe, pero no se cubre la gran demanda es en las consultas de traumatología. Pero en este sentido Morgado pone el acento en una cuestión de la que se está hablando mucho en estos días, en la escasez de profesionales, que provoca que no se puedan contratar más a pesar de la demanda. Esa falta de especialistas, reconoce, sí causa problemas cuando hay bajas, porque no hay sustitutos.

Intervenciones quirúrgicas

En cuanto a las operaciones, Morgado reconoce que a nivel quirúrgico, solo se hacen las operaciones programadas, pero no las urgencias, que es quizás una de las cuestiones que más críticas suscita. «Es cierto que no atendemos una patología urgente, pero se atiende a muchísimas programadas, y funciona muy bien». Solo el año pasado el hospital realizó 4.003 intervenciones quirúrgicas. Desde que se inauguró el centro se han realizado 26.849.

En cuanto a ingresos hospitalarios, se han producido 1.604 ingresos durante 2017, cifra que unida al histórico concretan un total de 13.182 desde que abrió sus puertas.

El total de urgencias atendidas en el último año ha sido de 20.528.

Para hacer posible unos números en cuanto a consultas externas, que, según Morgado, está entre los mejores de Extremadura, hay una plantilla de profesionales compuesta por 104 trabajadores de personal de enfermería y auxiliares.

Su labor es realizada junto al equipo de facultativos especialistas del área que prestan su servicio tanto en el hospital de Mérida como en el de Almendralejo, «garantizando la multiplicidad de asistencias sanitarias en los diferentes procesos patológicos», apuntan fuentes del Servicio Extremeño de Salud, consultadas por HOY.