«Mi mayor virtud es la cabeza» Ya ha completado varios medios 'ironman' como el de la foto. Con 39 años y cuatro hijos, Esther Pizarro ha superado las pruebas más duras

Hay una monja americana de 85 años que ha terminado 45 'ironman'. Esta prueba es la más exigente del triatlón y consiste en nadar 3,86 kilómetros, recorrer en bici 180 y concluir corriendo una maratón (42 km).

Después de escuchar esa historia, las palabras de Esther Pizarro de que terminar ese 'ironman' el pasado mes de agosto en Vitoria «no es para tanto», pueden parecer normal. Pero para el común de los mortales, terminar esa prueba mítica del triatlón en España con casi 40 años y con 4 hijos suena a ciencia ficción.

Pero para esta mujer, nacida en Almadén (Ciudad Real), aunque es hija de extremeños y se siente extremeña, que es la máxima responsable técnica del deporte en la ciudad de Almendralejo, la prueba no es tan dura.

El problema ya no es tanto la prueba, sino la preparación previa.

Se inscribió en el mes de septiembre, cuando su hijo menor apenas tenía dos años, y a finales de enero empezó ya en serio la planificación para esa prueba, claro que el mismo día que hacía la 'cuarentena' de su cuarto hijo, Darío, comenzó a correr.

En un raid de aventura en Almería

«Todos los días estaba dos o tres horas entrenando y el fin de semana más, podía estar cinco o seis horas».

Durante esos meses nadaba cuatro días a la semana, corría otros tantos y la bici la dejaba para los fines de semana, ya que empleaba más tiempo.

Pero esa planificación intensiva no es muy diferente a la rutina de Esther Pizarro, la jefa de la sección de Deportes del Ayuntamiento de Almendralejo, un puesto que lleva ejerciendo diez años desde que aprobó la oposición y tras un paso de seis por la docencia.

Esther se levanta a las seis de la mañana para entrenar en casa antes de entrar a trabajar, un entrenamiento que completa con el nado en la piscina climatizada cuando sale a las dos. Casi no ve a su marido a diario, reconoce, pero le agradece el apoyo moral para superar las dificultades.

Por eso, la prueba de Vitoria (lo de 'Ironman' es un nombre comercial, aunque el recorrido y las pruebas eran las mismas) no le supuso un esfuerzo sobrehumano, sólo que tiene más reconocimiento, se ríe.

Como no le resultó tan duro, tres días después de haber acabado la prueba subió el Tourmalet con su marido y su hijo mayor en bicicleta. «Sí, fuimos a ver el Tour, que se estaba corriendo esos días y decidimos hacer dos pruebas con la bici», asegura sin parar de reír.

Este verano ha completado el ‘ironman’ en Vitoria

Después de escucharla, es más fácil entenderla cuando dice que mucho más duro fue el campeonato de raid de aventuras por el valle de Arán que hizo el año pasado con su marido Darío y un amigo Óscar.

«Después del Raid Expedición Arán, el 'ironman' no te parece tanto». Y es que esa prueba dura cuatro días, en los que si duermes, te penalizan el tiempo. «La primera noche dormimos cuatro horas, la segunda dormimos cinco horas y el tercer día no dormimos, así que estuvimos dos días y medio» danzando por el Pirineo leridano como si tal cosa.

Mientras, varios de sus hijos les esperaban en el campamento familiar de los acompañantes de todos los que participaban en la prueba.

En contra de lo que se podía pensar, ella piensa que no tiene cualidades físicas para el deporte, no en vano padece asma. «Mi mayor virtud en el deporte es la cabeza. No desfallezco, no me vengo abajo».

Pruebas

Es interminable la lista de pruebas de esta deportista nata, que, sin embargo, descubrió su vocación laboral con el deporte «casi por casualidad, cuando das con ese profesor que te hace plantearte las cosas».

Hace poco quedó el tercer puesto en el 'Ultra Trail Artesanos', el maratón de montaña de Torrejoncillo (Cáceres), que ha concluido dos veces y que son 52 km por laderas.

En cartera, la prueba de bicicleta de montaña de Puente Genil (Córdoba) o el Campeonato de España de raid en Montemayor con equipos mixtos del 4 de noviembre.

Pero su afán no es el quedar entre los primeros puestos. A su edad, lo que le hace feliz es entrenar y disfrutar con las carreras.

«Ahora me siento mejor que cuando tenía 25 años. La resistencia física se gana año a año».