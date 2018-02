Manos Unidas inicia la campaña para construir aulas en La India David Díaz, de Cáritas, sale de una iglesia donde luce el cartel de la campaña de Manos Unidas. :: g. c. El próximo domingo será la cuestación en las iglesias para lograr los 39.000 euros GLORIA CASARES Domingo, 11 febrero 2018, 11:56

Manos Unidas ha iniciado su campaña anual para recaudar fondos para las personas más necesitadas. Este año pretenden obtener 39.800 euros para poder dar la oportunidad a los niños del distrito de Dihar en La India de que estudien y que el trabajo en el campo no sea su única alternativa. Para llevar a cabo este proyecto, cuentan, además, con la ayuda del nuevo arciprestazgo de Calamonte, con quien cabalgarán juntos para ayudar a los más pobres.

Este año se ha escogido este proyecto, ya que se trata de «un distrito muy pobre» de la India, en una zona que está entre dos ríos y que raro es el año que no sufren inundaciones. Allí vive una población que no tiene apenas recursos y que no tiene interés porque sus hijos aprendan a leer y a escribir.

Sin embargo, esta oenegé religiosa, con gran arraigo en la localidad de Almendralejo, quiere ayudarles a ampliar la pequeña escuela con la que cuentan. Esa escuela tiene una escuela con cuatro aulas, que resultan insuficientes. Así que pretenden construir otras 3 aulas, éstas para que los niños algo más mayores, que podrían estar en 7º y 8º, «no se pierdan los niños y no vayan al campo a trabajar a esa edad».

Lo cuenta emocionada a HOY la presidenta de Manos Unidas en Almendralejo, Eulalia Pabón, que confía en obtener ese dinero, no sólo con actividades, sino también con los donativos de los voluntarios.

El domingo de la semana próxima se llevará a cabo la cuestación en las iglesias, para que las personas que lo deseen dejen su dinero en los sobres azules. Además, se pueden hacer ingresos en la cuenta que Manos Unidas tiene en el Banco de Santander en Almendralejo. A ello se une la solidaridad de empresas que donan materiales.

De cara a ese objetivo, Manos Unidas en Almendralejo pretende llevar a cabo acciones como la venta como la colocación de un mercadillo en la calle Real, que pretenden hacer en pocos días.

Allí venden los productos de la oenegé, que son todos con materiales reciclados, como camisetas, bolígrafos, bolsas o cuadernillos.