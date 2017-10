El lunes se aprueba el primer presupuesto de Almendralejo en siete años El documento dado al PSOE cita al Ayuntamiento de Talavera. :: g. c. El documento municipal, que no ha sido facilitado, tiene unos gastos previstos de 29,5 millones de euros GLORIA CASARES Jueves, 26 octubre 2017, 07:45

El Ayuntamiento contará en 2018 con el primer presupuesto municipal en siete años, que se aprobará la semana que viene en pleno ordinario, para comenzar el año con el primer presupuesto del gobierno de José García Lobato en dos legislaturas con mayoría absoluta del PP.

El presupuesto, presentado a la oposición el martes en comisión informativa de Hacienda por vía de urgencias, prevé unos gastos de 29,5 millones de euros.

Sobre las prórrogas de los presupuestos de 2010 (aprobados por el gobierno socialista) con las que se ha gobernado hasta ahora, el alcalde apuntó ayer que el motivo es «la imposibilidad debido a una serie de situaciones de partidas presupuestarias que hacían imposibles de realizar las políticas y la prestación de servicios que había que dar».

Sin documentación

Según los datos ofrecidos por el alcalde, que no se entregó ninguna documentación sobre el presupuesto a los medios de comunicación, se recoge una inversión de 4 millones de euros de fondos europeos Edusi, lo que supone el 65 por ciento de la inversión prevista hasta 2022.

La intención es comenzar en 2018 los expedientes de obras como la remodelación de la plaza de Extremadura, del antiguo edificio del mercado de abastos, nuevas vías en plataforma única y en obras de eficiencia energética.

Para ello recurrirán a una nueva operación de crédito a largo plazo por valor de 1,4 millones de euros, aunque reconoció que debe ser aprobada por el Ministerio de Hacienda, al estar acogido a los planes económico-financieros que fiscaliza el Gobierno.

Negó que las inversiones previstas sean porque 2018 sea un año preelectoral y reconoció que «es imposible» poder ejecutarlas todas ese año.

Asimismo, el presupuesto recoge otros 2,7 millones de euros en inversiones que pretenden financiar con fondos propios o con la venta de patrimonio.

Sobre el resto de partidas sólo desveló que el 11 por ciento irá para el pago de la deuda bancaria o que el 15 por ciento irá a seguridad ciudadana, incluida la oferta pública de nuevas plazas de la Policía Local y los sueldos de los agentes.

El 8,5 por ciento irá a atención y protección social, casi el 5 por ciento a la promoción del deporte, el 4,6 por ciento a la promoción cultural, el 2 por ciento a festejos y el 4 por ciento al desarrollo económico, turístico y al emprendimiento.

«Datos sesgados y falsos»

La concejala socialista, Piedad Álvarez, criticó que después de siete años sin presupuestos se presenten por urgencia, lo que calificó de una burla a la democracia y a los ciudadanos de Almendralejo.

También les acusó de dar «cuatro o cinco datos sesgados y falsos».

Esa vía de urgencia, dijo, impide la participación ciudadana y del resto de la corporación, ya que no ha sido consultado con el Consejo de Participación Ciudadana, ni la oposición puede presentar aportaciones, como se hizo en 2010 con gobierno socialista con mayoría absoluta. «Es el alcalde más cacique de Extremadura», aseveró.

Además, mostró el informe del interventor municipal en el que se especifica que los plazos legales de los trámites administrativos no se han cumplido en la aprobación del presupuesto.

En ese informe se hace referencia en tres ocasiones a que se trata de un documento de Talavera La Real, lo que demuestra, según Álvarez, que el gobierno municipal no se ha leído el documento.

Los socialistas no entienden la premura con la que se quieren aprobar los presupuestos cuando el gobierno municipal ha trabajado desde mediados de 2011 con un texto prorrogado, que fue aprobado en 2010. La única explicación de que quieran ahora aprobar un presupuesto «es porque se lo ha debido requerir alguien».

Publicidad y propaganda

Asimismo, los socialistas critican que la partida de publicidad y propaganda se multiplique por dos en el presupuesto, al igual que la de festejos, mientras que la de actividades deportivas se reduce a la mitad y la de cultura, a una tercera parte.

Sobre la posibilidad de presentar enmiendas o impugnarlos, apuntó que no se pronunciarán hasta que no hayan estudiado el texto, ya que no han tenido tiempo desde que unas horas antes se le entregara en la misma comisión de hacienda.