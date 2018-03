Lobato dice que no aprueban el PGM para castigar a la ciudad El alcalde, ayer. :: g. c. Asegura el alcalde que las razones técnicas de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura «son todas discutibles» GLORIA CASARES Sábado, 17 marzo 2018, 09:40

El alcalde, José García Lobato, cree que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura (Cuotex) no aprueba el Plan General Municipal «para castigar a los ciudadanos». Cree «no hay ni una sola razón legal» para no aprobarlo «más allá que una acción política». En una rueda de prensa, donde compareció solo, aseguró que la decisión de la Cuotex de dejar en suspenso el PGM de Almendralejo «está perfectamente orquestada desde hace muchos meses y años». En su opinión, se trata de una «actitud totalmente sectaria y partidista» de la Dirección General de Urbanismo y de Ordenación del Territorio e incluso habló de la existencia de «comisarios políticos». Criticó que tras la reunión se produjera solo una llamada entre el secretario de la Comisión y un técnico del equipo redactor del PGM.

Sobre las «cuestiones de legalidad que no se han subsanado desde la anterior resolución del año 2015», según comunicó la Junta de Extremadura en respuestas a una pregunta de HOY, García Lobato aseguró que no contestará hasta que no tengan el informe oficial. En cualquier caso, aseguró que «las razones técnicas son todas discutibles» y cree que las peticiones de modificación del texto «dañan los derechos de un municipio».

Razones

Las razones que esgrime la Cuotex, según adelantó ayer este periódico, es que al PGM de Almendralejo le falta un «informe sectorial obligatorio y preceptivo y el cumplimiento de la memoria ambiental». También se observa «la falta de justificación de reclasificaciones a suelo urbano de alguna de las áreas propuestas, cuestión ésta que ya se le requirió con anterioridad y que sigue sin resolverse».

Lobato aseguró que la Junta va a dejar dormir el texto hasta que apruebe la nueva ley del suelo y así «tendrá base legal» para rechazarlo. Anunció que cuando reciban el informe, se reunirán con el equipo redactor y con los colectivos. «Lo analizaremos y en defensa de los ciudadanos, quizás, agotada la acción administrativa, que vemos que está totalmente prostituida, nos quedará únicamente la vía legal».

Ciudadanos exige un acuerdo

Por su parte, la agrupación de Ciudadanos Tierra de Barros exige tanto a la Junta de Extremadura como al Ayuntamiento de Almendralejo que lleguen a un acuerdo para que se modifique el PGM). Así, hn lamentado la decisión de «suspenso» de este plan por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura (Cuotex) que depende de la Junta de Extremadura ya que, según asegura el portavoz de la agrupación, Juan Arias, «es un tema sumamente importante para los ciudadanos de Almendralejo por lo que esperamos que pronto pueda subsanarse». Arias señala que «es lamentable que las dos fuerzas políticas que forman parte del consistorio de Almendralejo, PP y PSOE, sigan echándose la culpa unos a otros y utilicen este asunto como arma arrojadiza, en vez de solventar los problemas y necesidades de nuestros ciudadanos».

Por ello, Ciudadanos Tierra de Barros pide una «solución definitiva» a este tema «que atañe y perjudica a todos los ciudadanos por igual».