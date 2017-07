La junta de seguridad abordará los problemas de la calle 6 de diciembre de Almendralejo En uno de los pisos robaron todos los muebles. :: HOY Una vecina denuncia que un técnico de Socamex fue increpado por los okupas y requirió de escolta policial GLORIA CASARES Sábado, 29 julio 2017, 09:04

El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, asegura que la situación de los vecinos de la calle 6 de diciembre será analizada en la próxima junta de seguridad, que se celebrará con motivo de las fiestas patronales de la Piedad. Además, señala que pronto se va a celebrar una junta de seguridad extraordinaria con motivo de la llegada de temporeros, como cada verano antes del inicio de la vendimia.

García Lobato contestó así esta semana, a preguntas de los periodistas, a la denuncia hecha pública por varios vecinos del bloque de viviendas del número 8 de la citada calle, en la barriada de San José, en la que denunciaban que sus viviendas habían sido objeto de tres robos en el último mes, así como de varias ocupaciones ilegales.

«Pondremos todas las medidas que están a nuestro alcance, podemos hacer cumplir las ordenanzas», aunque matizó que el «Ayuntamiento llega hasta la puerta de los domicilios. No podemos desalojar o determinar si las condiciones de salubridad son las más adecuadas o no», y trasladó la responsabilidad a otras administraciones. Adelantó que los agentes han estado en la calle pidiendo contratos a los inquilinos y que éstos han sido formalizados por una empresa de fuera de la localidad.

Escolta

Por su parte, una de las vecinas afectadas denunció que el jueves un técnico de Socamex, que había sido avisado para que cortara el suministro en su piso, haya sido increpado por los okupas, por lo que tuvo que volver ayer viernes con escolta policial, para llevar a cabo la medida.

Asimismo, aseguró a HOY que han comunicado a la empresa de electricidad Iberdrola que los contadores han sido manipulados por los ocupantes ilegales de las viviendas, aunque la empresa no va a llevar a cabo ninguna acción hasta que no se presente una denuncia formal ante los juzgados de Almendralejo. Por ello, la vecina ya ha anunciado que está ultimando esa denuncia porque a Iberdrola no le vale la denuncia realizada esta misma semana ante la Policía Nacional, «además, nos exigen que digamos qué contadores son los que han sido manipulados y nosotros no somos técnicos. Sabemos que lo han sido porque están rotas las puertas de los contadores, pero no sabemos a qué piso corresponden», lamentó.

Ella ha tenido esta semana que tapiar su vivienda «por miedo a ocupaciones ilegales o a más robos», para lo que ha tenido que romper el contrato de arrendamiento con un inquilino, que ya no estaba dispuesto a residir más en el bloque.

Por todo ello, la vecina considera insuficiente la respuesta del alcalde ante este problema. «Nos sentimos impotentes ante esta situación».