Isabel Alcántara deja las aulas tras 40 años de docencia en Almendralejo José María Gómez, Isabel Alcántara y José Navia en el acto de homenaje de ayer. :: g. c. El Carolina Coronado le rindió ayer homenaje junto a José M. Gómez y a José Navia GLORIA CASARES Miércoles, 28 junio 2017, 08:10

Isabel Alcántara. «Sí, me suena, una profesora», «la profesora de Historia», «la jefa de estudios», «la que más manda en el instituto Carolina». En Almendralejo es difícil encontrar a alguien a quien no le suene ese nombre. Y ayer, como merecido homenaje, casi 200 personas -entre docentes de varios institutos, de varias localidades y todo su instituto (que hasta cerró antes para no perderse la cita)- estuvieron en el acto del teatro Carolina Coronado y en el almuerzo posterior, donde se celebró la jubilación tanto a Isabel como de otros dos profesores del centro: su marido José María Gómez y José Navia.

No es la única profesora de Historia, ni la única jefa de estudios (hay tres jefaturas en este instituto), ni la que más manda, porque hay un director y ella nunca ha ejercido ese puesto, pero en la práctica es todo eso y más. Porque después de 40 años de enseñanza -más de 30 en el mismo instituto-, a uno le da derecho a ser lo que le da la gana.

Porque esas tareas, además de ser encomendadas, hay que ganárselas y esa mujer delgada y dispuesta, resolutiva como nadie y con dotes sicológicas dignas de un mediador, se las ha ganado todas de sobra. Igual que se ha ido ganando, generación a generación, a los alumnos (los más chicos y los mayores), ganando su respecto, que es lo más difícil, y su cariño. «Y además consigue orden sin gritos, ni nada parecido». «No ha puesto un parte en su vida dentro de su clase. Los muchachos la adoran», confesaba el actual director, Pedro Martín Baños.

«Si nos pasa algo, siempre vamos a por Isabel Alcántara, porque es la única que nos hace caso», decía una alumna con cuatro años de experiencia ya en el centro.

En la Universidad de Sevilla

Esa profesora semptiterna, que guarda más historia personal que sus apuntes y que compartió pupitre con el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y otros históricos socialistas durante los últimos coletazos de la dictadura, en 1970 en la Universidad de Sevilla, dejará el instituto Carolina Coronado este mes.

Han sido 40 años de servicio docente dedicado a las enseñanzas de Historia de los almendralejenses y de alumnos de toda la comarca.

«Como profesora sus apuntes tienen mucho peso y prestigio, prepara muy bien», decía Martín Baños, quien reconocía que se la va a echar de menos. «Es uno de los pilares del centro, sin exagerar. Conoce absolutamente a todo el mundo, desde la inspección, compañeros, padres y abuelos. Se sabe sus nombres y sus apellidos, así hayan pasado diez años». «Es la mejor profesora de Historia. Si ni lee los papeles, ni mira el libro. Se pone a hablar y te lo cuenta todo». Sin duda, fruto no sólo de los años de enseñanza sino también del interés y la pasión laboral.

«Consigue amansar a las fieras, sean alumnos, profesores o padres. Los alumnos más fieros son gatitos con ella», apuntan docentes que confiesan que ella misma dice que haría tutorías hasta en el Mercadona.

«Me da pena, lo reconozco, pero creo que me vendrá bien. Son ya muchos años y ya hace unos meses que cumplí los 65», confesaba hace unos días. Pero como no se podía esperar menos de una profesora de raza como Isabel Alcántara, ha solicitado una prórroga para poder terminar el curso académico. En el acto de ayer se confesaba abrumada y sus únicas palabras fueron de agradecimiento.