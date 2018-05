«Es importante expresar sentimientos»

Con apenas 30 años logró triunfar en los negocios, dentro del sector inmobiliario. Estuvo en lo más alto hasta los 50. Con dinero y estatus social, llegó un día en el que se miró al espejo y Mario Reyes no se identificó con lo que veía, «me dio cuenta de que no vivía con paz interior». «Ello sin un accidente, sin enfermedad, sin ninguna crisis sicológica. Entonces me puse a soñar otra vida». Así fue como decidió dejarlo todo y volcarse en querer convertirse en el mejor padre del mundo, en el mejor hijo posible. «Me puse a pensar en mi mundo laboral, en mi ocio, en mi cultura, en mi rol espiritual y me fui convirtiendo».

Volcó su vida en estudiar la sicología humanista y empezó a dar conferencias. Hoy en día, este uruguayo, residente en España desde hace décadas, a sus 65 años ofrece talleres, conferencias, escribe libros, es coach y ayuda a personas de varios países, la mayoría de las veces lo hace de forma desinteresada.

Charla a enfermos oncológicos

LAS CLAVES«A los 50 años me di cuenta de que no vivía con paz interior y decidí cambiar de vida»«Al reconocer mis sentimientos, mis células ya se calman y le comunico al otro cómo me siento» «Un sentimiento no dicho en el acto se convierte en resentimiento»«Es importante que las mujeres aprendan a delegar, porque cuando no pueden más, enferman»

La próxima semana visitará Almendralejo, donde ofrecerá una charla gratuita a una asociación de enfermos oncológicos para ayudarles a ser más fuertes. Además, ha escogido la ciudad de Almendralejo para presentar por primera vez su tercer y nuevo libro 'Si Buda fuera taxista'. Lo hará el día 31 de mayo en el hotel Acosta Centro, en un acto previo a la presentación oficial que hará el día 3 de junio en la Feria del Libro de Madrid.

«El 80% de lo aprendido es vivencial y luego, después de vivirlo, lo comprendo luego e intento explicarlo».

Para Mario Reyes, lo esencial es la comunicación entre los seres humanos, es lo que nos diferencia de los animales y, por ello, basa muchos de los problemas actuales de la sociedad en la ausencia de una buena comunicación entre las personas, las familias, las parejas o los padres e hijos.

Tres libros

Tras 'El caracol dorado', en este tercer libro 'Si Buda fuera taxista', Reyes hace un alegato a la «importancia de expresar nuestros sentimientos». «No nos han enseñado a escuchar, a reconocer la necesidad y expresarlos para dar la posibilidad de que el otro la escuche».

«Son talentos para los que no nos han educado, más bien nos han maleducado, y ello ha hecho que fracasemos en todo lo relacionado con lo educacional» y luego llega la frustración, alega. Apunta a que muchas parejas fracasan en el sexo también por la falta de comunicación.

Pone ejemplos como cuando llega el marido a casa con mala cara y la esposa le pregunta que qué le pasa y él contesta: nada. Ello da pie, recuerda, a que ella dé rienda suelta a su imaginación y llegue a conclusiones erróneas, que se evitarían si se explica cuál es el problema.

Pero también en la educación de los hijos, «cuando ves un mal comportamiento no debes decir: ¡eres un idiota!, es mejor cambiarlo por ¡en este momento te estás convirtiendo en un perfecto idiota!».

Mario Reyes hace de sus vivencias, de sus experiencias lecturas que pueden resultar positivas para los demás, evitando que ellos puedan caer en los errores o, al menos, advirtiéndoles.

En ese trabajo de entrenamiento y lecciones de autoayuda, Reyes se basa en principios del budismo, como la compasión o el sufrimiento del apego; pero también la inteligencia emocional. «Son los talentos que no nos han explicado, pero es lo que mueve la energía en el universo, lo bueno o lo malo».

En sus talleres ayuda a expresar lo que sienten las personas y que a menudo no lo hacen porque no lo reconocen, apunta.

Comunicación

«Al reconocer mis sentimientos, mis células ya se calman y le comunico al otro cómo se siento», apunta después de años de estudio y conocimiento.

«Un sentimiento no dicho en el acto se convierte en resentimiento».

Este escritor uruguayo, que llegará a Almendralejo de la mano de sus amigos Sophia y José Manuel Acosta, a los que conoció gracias a las redes sociales, prepara ya su cuarto libro.

En él repasará la vida actual de miles de mujeres en la sociedad actual, «de estar en todo y no se ocupa de sí misma y cuando se dan cuenta de ello, es cuando tienen una enfermedad. Así que va a ser una invitación a las mujeres de ocuparse de si misma y a que aprendan a delegar».

En las próximas semanas le espera una gira por Hispanoamérica, con la que llevará sus teorías y experiencias vividas a varios países.

Con esos libros, sus conferencias y talleres pretende llegar a hasta los 90 años y después, «retirarme y dejar un mundo mejor».