Las hermandades de Almendralejo renovarán este año sus juntas directivas Valoran de forma positiva la Semana Santa y restan importancia al título de Interés Turístico Regional GLORIA CASARES Jueves, 5 abril 2018, 08:05

Mientras una de las hermandades de Almendralejo, la de San Marcos, está ya inmersa en el periodo más intenso de su actividad anual, preparando la romería, que acontecerá en pocos días; las otras hermandades, las de penitencia, están ahora haciendo balance de lo que ha sido la Semana Santa.

A la espera del 'cabildo de incidencias', el Consejo de Hermandades de Almendralejo cree que hay que destacar el «alto nivel de los actos organizados con motivo de la Semana Santa», así como la afluencia de público.

El portavoz del consejo, Antonio Caballero, describió ayer la valoración que hacen las hermandades y apuntó que «ha sido muy positiva».

Ello, a pesar de que de los 3.500 penitentes, costaleros y nazarenos que suelen salir habitualmente en procesión, sólo unos 2.000 hayan podido hacerlo por las inclemencias del tiempo.

El motivo es que dos desfiles procesionales se anularon por la amenaza de lluvia, ambos de la hermandad del Gran Poder. Ademas, otros dos tuvieron que acortar el recorrido para regresar al templo cuando comenzó a llover, el del Cristo de la Buena Muerte y el del Cristo del Amparo, que volvió a Los Padres.

De esos desfiles procesionales que salieron, Caballero destacó la «dignidad, solemnidad y religiosidad» y puso el acento en el del Cristo Resucitado del Domingo de Pascua.

En cambio, Caballero restó importancia al hecho de que para esta edición no se haya solicitado la declaración de interés turístico regional para la Semana Santa, «nos hubiera gustado que nos hubieran otorgado ese título, pero no fue así y hasta cierto punto nos da igual. Por ese lado, nosotros no tenemos ninguna otra pretensión al respecto», señaló el portavoz de las hermandades.

Por otra parte, avanzó que este año todas las hermandades y cofradías de penitencia de la ciudad renovarán sus directivas, tras un proceso de elecciones que irán abriendo cada una de ellas.

Ocho años

Serán juntas de gobierno que tendrán una duración máxima de ocho años, en dos periodos de cuatro, según el decreto que las regula y que ha recordado el delegado diocesano de hermandades.

Lo que queda resolver es la renovación de la directiva del Consejo de Hermandades, que está en estudio, ya que no está concretado el periodo de vigencia de la actual, por lo que estima que entre este año y el próximo se elegirá a la que sustituirá a la que preside Benito Rama.

Por otra parte, el Ayuntamiento emitió ayer por la tarde una nota de prensa, en la que ofrecía los datos de turistas durante la Semana Santa, que apuntan a 454 visitantes, 22 más que el año pasado.