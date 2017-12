Enseñar a amar la música en Almendralejo Andrés Salado, director titular de la Orquesta Joven de Extremadura, les visitó esta semana. :: g. casares En el colegio San Roque fabrican instrumentos con materiales de desechoLa profesora Rocío Gomato ha puesto en marcha el programa 'Cacharrería musical' para implicar a sus alumnos en la pasión por la música GLORIA CASARES Domingo, 3 diciembre 2017, 09:25

almendralejo. La música aporta valores como el respeto, capacidad crítica o inteligencia a los alumnos que la estudian. Lo difícil es lograr que a esos alumnos les guste la música y que les apasione tanto como para que disfruten tocándola o escuchándola. Y la mejor manera de lograr ese objetivo es contagiándoles de ese entusiasmo.

La que parece haberlo logrado, no solo transmitiendo su pasión por la música, sino también con herramientas novedosas en las enseñanzas musicales, es la profesora del colegio público San Roque Rocío Gomato.

Uno de sus proyectos más novedosos, implantado este curso, pero que nace con vocación de prolongarse en el futuro, es el de la 'Cacharrería musical'.

Este proyecto ha permitido a los alumnos construir sus propios instrumentos musicales a raíz de elementos de deshecho. Así, las latas de refresco o de chocolate soluble pueden tener una segunda vida y reconvertirse en improvisados tambores.

Los alumnos de Rocío Gomato parecen estar encantados y para ellos resulta ya familiar montar pequeñas orquestas con las que interpretar piezas musicales sencillas.

Orquesta

Sus alumnos, además, han logrado, gracias a su entusiasmo, ver en directo un ensayo general de los conciertos de abono de la Orquesta Joven de Extremadura, dentro del programa 'Recomienda'. Este programa permite a los centros educativos también tener la oportunidad de trabajar su programa en el aula.

Así lo hizo el colegio San Roque y la experiencia y el encuentro con su director titular, Andrés Salado, fue tan fructífero, «los dibujos que me hicieron los chicos me llegaron al corazón», que esta semana ha visitado el centro de Almendralejo para conocer in situ la forma de trabajar la música en el mismo.

En la misma, Salado destacó el trabajo que se hace en pro de las enseñanzas musicales que se hace en este colegio almendralejense. «Es un hito musical, pedagógico y educativo» el respaldo por la música que se hace desde él, aseveró Salado, quien hizo una defensa de las enseñanzas artísticas en la escuela reglada.

Esa admiración por el método didáctico de la enseñanza musical de Rocío se plasmó durante la jornada con la interpretación por parte de los alumnos de 1º, 2º y 3º curso de Primaria de una serie de piezas musicales como 'La sinfonía de los juguetes', 'La máquina de escribir' y 'La pantera rosa', respectivamente, con los instrumentos fabricados con materiales reciclados.

Además, participaron alumnos del Conservatorio de Música, que interpretaron otras piezas; mientras que los alumnos de 6º curso participaron en un taller musical.

Nuevos proyectos

Para los alumnos se trataba de una jornada especial, pero también para el claustro. La directora del centro, Reyes Romero, defiende la necesidad de poner en marcha nuevos proyectos pedagógicos para implicar a los alumnos y «abrir el centro a la realidad que nos rodea». Además, defendió como una prioridad las enseñanzas artísticas a los alumnos en esta etapa de la Enseñanza Primaria.

Para ello, en un colegio con casi 600 alumnos han habilitado un aula musical para poner en marcha esos programas.

Se ha podido habilitar este curso, después de unos años en los que las tres líneas en varios de los cursos obligaban a usar nuevas aulas para acoger a los alumnos.