En Almendralejo hay 200 personas diagnosticadas de párkinson Varios asociados preparan cosas para la semana. La asociación Afenpal les anima a que acudan a las terapias diarias en la sede, recomendadas por los médicos

Unas 200 personas están diagnosticadas en Almendralejo con la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, como ocurre con otras enfermedades como el alzhéimer, hay muchas personas que no lo quieren asumir, que no quieren dar a conocer que sus familiares están enfermos y parece que se intenta ocultar. De esta forma, además, se les perjudica, porque se les priva de asistir a terapias que complementan los tratamientos médicos.

«A Piedad lo primero que le dijo el médico es que viniera a la asociación», recuerda María Antonia Alcalde, vicepresidenta y una de las almas de la Asociación de familiares y enfermos de Parkinson de Almendralejo (Afenpal).

«Tiene 89 años y venía con muletas, ahora tenías que verla correteando por aquí por la sede». Piedad es la última socia que se ha apuntado a esta asociación, que ofrece terapias diarias como fisioterapeuta, musicoterapia, logopedia o sicología con especialistas. «A mí la asociación me ha dado la vida, vienes aquí y siento que son como mi familia», confesaba María Pilar, que lleva dos años con la enfermedad y que reconoce que le costó aceptarlo, muchos llantos.

Pero ahora se siente que ha mejorado con esas terapias, como Dori, que comenzó a sentir temblores en el brazo y rigidez y al poco tiempo le diagnosticaron la enfermedad. Precisamente esos son dos de los síntomas con los que suele dar la cara el párkinson, una enfermedad degenerativa para la que no hay cura. Ella es uno de los quince enfermos que acuden todas las mañanas y también algunas tardes a la sede que tienen en la avenida Eduardo Naranjo, «si alguno no viene es porque no puede, no porque no quiera», apunta María Antonia. Lamenta, sin embargo, que sean pocos los enfermos de todos los diagnosticados en Almendralejo que acuden a la asociación.

Para dar a conocer los importantes beneficios que suponen los tratamientos que dan cada día, además de la terapia que supone socializarse con enfermos que padecen los mismos síntomas, el lunes comienza una serie de actividades en la 'Semana de la Salud'.

El presidente, Sinforiano Pacha, ha dado a conocer el programa, que incluye una charla el lunes con la neuróloga María Teresa Fernández García, otra el miércoles sobre la clínica inicial de la enfermedad, a cargo del médico Alfonso Iglesias; o la nutrición el jueves, a cargo de una nutricionista, talleres y una exposición. Todo será en la sede.

La semana se termina mañana con la I Gala Solidaria.