La calle Cometa de Almendralejo tendrá hoy seguridad privada y 20 aseos Imagen de la calle Cometa del 24 de diciembre de 2016. :: g. c. El Ayuntamiento costeará el dispositivo ante la previsión de que aproximadamente 5.000 personas se concentren en la zona GLORIA CASARES Domingo, 24 diciembre 2017, 10:04

A pesar de que desde hace unos años se juntan casi 5.000 personas en la calle Cometa y sus alrededores el día 24 de diciembre, desde primera hora de la tarde y hasta la hora de la cena de Nochebuena, el gobierno municipal está satisfecho, porque «son mínimas y leves las incidencias que hasta ahora se han producido en ese día, vamos a llamarlo, tan intenso».

Por ello y por sexto año consecutivo, el Ayuntamiento va a cortar varias calles que rodean a esa zona, va a contratar seguridad privada y va a movilizar a numerosos agentes de Policía Local durante esas horas para evitar que se produzcan incidentes.

Además, el Consistorio volverá a costear la contratación de 20 aseos portátiles para ese día, en el que muchas de las personas que se concentran en la zona durante esas horas consumen bebidas en la vía pública.

El concejal de Seguridad, Luis Alfonso Merino, señaló que «es una concentración libre y voluntaria, que el Ayuntamiento de Almendralejo, como es obvio, no dispone de los recursos suficientes como para poder erradicarla, ya que la concentración de personas en un espacio físico en la ciudad es libre y voluntaria. Pero sí tenemos la oportunidad de minimizar la repercusión que eso conlleva».

Por ello, aseguró, «aspiramos a que no cause ningún perjuicio, aunque reconoció ser «conscientes de que quizás el cien por cien no consigamos minimizarlo».

En su opinión, ese dispositivo desplegado en los últimos seis años da unos «resultados son satisfactorios».

Además, para ese día también se ha preparado un dispositivo especial de limpieza para la calle Cometa, para limpiar los residuos que dejan «tantas miles de personas» en una zona.

Cortes de calles

Desde el Ayuntamiento, también se han tomado otras medidas especiales para estas Navidades, como el corte de calles comerciales «en el momento preciso y durante el tiempo necesario e indispensable». Ese corte de calles afectará a Pizarro, Suárez Bárcenas, Real y avenida de La Paz, en horario de tarde fundamentalmente.

El objetivo es garantizar la seguridad ante la previsión de un elevado número de peatones en las vías céntricas durante las fechas navideñas.

También se van a llevar a cabo campañas de prevención del consumo de alcohol y drogas en conductores en diferentes puntos de la ciudad y campañas sobre comercio seguro.

Petardos

Asimismo, se ha publicado un bando en el que se prohíbe disparar cohetes y petardos sin la previa autorización municipal y se advierte que se trata de una infracción muy grave. En el mismo se recuerda que la multa por esta infracción puede llegar a los 400 euros.