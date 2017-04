La hermandad se siente engañada y no pagará el cartel copiado

La hermandad de San Marcos de Almendralejo expresó ayer su malestar con la empresa que ha realizado el cartel de la romería de este año, después de que se conociera que es «una copia exacta» de la cartelería que ilustra las fiestas de San Isidro de la localidad pacense de Fuente de Cantos de 2011.

Víctor Bautista González, presidente de la hermandad que el martes celebró la romería de San Marcos, manifestó que se sienten «muy disgustados» con lo sucedido, por lo que no van a pagar a Creativa, la empresa local con la que contrataron los carteles. «Se supone que lo que tenía que hacer Creativa es crear, no copiar. Para copiar no hace falta que lo hubiéramos contratado», señaló ayer.

El nuevo presidente de la hermandad, que tomó el cargo hace algo menos de un año, contó que no se dieron cuenta hasta que las láminas estaban ya impresas y colocadas en la calle. Fue cuando alguien les dijo que eran igual que la de Fuente de Cantos de 2011. «Nos han engañado, queremos que la gente lo sepa», sentenció.

La hermandad había contratado como en años anteriores el diseño de los carteles de la romería, así como del programa de actividades que organizan en varios días con motivo de esta festividad. «Ya nos habían hecho los carteles otros años y decidimos contratar porque estaban bien los precios que nos ofertaban», relató Bautista.

En 2015

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que los almendralejenses se dan cuenta de que un cartel de alguno de sus festejos es una copia. En el verano de 2015, las fiestas patronales de la Piedad de Almendralejo eran anunciadas con un cartel del sevillano Juan Francisco Castro tras ganar el concurso convocado por el Ayuntamiento. Y pasada la celebración de las fiestas una persona alertó de que era una copia del cartel de las fiestas de Medina de Pomar, municipio burgaléss donde también había ganado este sevillano el concurso.