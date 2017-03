Un juzgado ordena al Gobierno de García Lobato que facilite información municipal al PSOE

Una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida da la razón al grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento y ordena al equipo de gobierno de José García Lobato que facilite a a la oposición la información que le ha solicitado.

La sentencia, de 2 de marzo, obliga al grupo municipal del Partido Popular a proporcionar a la oposición la información que había solicitado en noviembre de 2015 sobre el dinero gastado por el Ayuntamiento en publicidad y propaganda en medios de comunicación ese año.

Esa información tuvo que ser reclamada judicialmente por los socialistas después de que, primero, fuera solicitada formalmente en registro municipal y después por un recurso de reposición, presentado por el PSOE. Ante el silencio del Gobierno popular a ese recurso de reposición, último paso antes de la vía judicial, el PSOE decidió interponer el recurso contencioso-administrativo que ha sido fallado a su favor.

Sin embargo, poco antes de conocerse esta sentencia, a finales de 2016, el equipo de gobierno decidió entregar la información solicitada judicialmente a la oposicion.

Por ello, la portavoz del grupo socialista, Piedad Álvarez, cree que fue una maniobra para anticiparse a una posible sentencia en contra del Ayuntamiento, como finalmente ha sido, y que ella dio a conocer en la tarde de ayer, acompañada por todos los concejales.

En tres medios

Según esa documentación reclamada judicialmente, el Gobierno de García Lobato se gastó en 2015 más de 95.300 euros en medios de comunicación. Pero el reparto fue bastante desigual, porque el 93 por ciento del total fue a parar a tres medios, Editorial Extremadura (La Crónica de Almendralejo y el Periódico Extremadura), Antena Regional (Cope Almendralejo) y TV Almendralejo, mientras que el resto se repartió el 7 por ciento restante, según los datos facilitados por los socialistas.

El dinero gastado por el Ayuntamiento en publicidad se repartió, según el PSOE, en muy diferentes partidas, que van desde Deportes hasta Festejos, Cultura o Acciones empresariales.

Costas

Por ello, la portavoz del grupo socialista exigió ayer por la tarde que sea García Lobato y su equipo de concejales los que abonen el dinero de las costas judiciales, que estima en más de 3.000 euros. «Y no lo tengamos que pagar entre todos los almendralejenses, incluidos nosotros, los socialistas», por haberse negado a facilitar la información a los concejales de la oposición, «que es un derecho constitucional».

En este sentido, recordó que la reclamación judicial de los socialistas ha sido pagada por los propios concejales, por lo que no cree justo que ahora sean los ciudadanos los que paguen las costas en contra de esa decisión de alcaldía.

Dado que la sentencia, que tiene fecha del pasado día 2 de marzo, no es firme, los socialistas «exigimos que no se recurra a apelación», puesto que ello supondría, en su opinión, incrementar los gastos judiciales por «la violación al derecho a la información». La socialista cree que a partir de ahora «cambiarán las cosas en el Ayuntamiento» y se mostró convencida de que el alcalde no seguirá negando esa información, tras esta sentencia.

Más de cien peticiones

A su vez, recordó que la documentación facilitada a finales de 2016 sobre el gasto municipal en medios de comunicación en 2015 es la única contestación que han tenido al «más del centenar de peticiones realizadas» desde que Lobato gobierna.

Piedad Álvarez señaló que se ha seguido la misma línea que en los plenos, donde no contestan a las preguntas que realiza la oposición y que según el reglamento de administraciones públicas, deben obtener respuesta en las mismas sesiones.