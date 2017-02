Aprueban derribar el edificio sin que los sindicatos lo sepan

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de expediente para contratar las obras de demolición del edificio llamado 'antiguo sindicato', el inmueble situado en la plaza de Extremadura y que alberga la sede de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

El inicio de este expediente llega nueve meses después de que el Ayuntamiento aprobase el pasado 13 de abril de 2016 el proyecto de demolición, con un presupuesto de ejecución de 86.165 euros, según recuerda el propio Consistorio en una nota de prensa.

En la misma aseguran que la firma del convenio definitivo entre el Ayuntamiento de Almendralejo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social será inminente y fijan «en los inicios del mes de febrero» la fecha.

Por ello, consideran que era «necesario iniciar dicho expediente de contratación de las obras».

Tras este acuerdo, se procederá, dicen, «a la redacción de los pliegos y a la elaboración de los documentos e informes preceptivos».

Sin embargo, los sindicatos y varias asociaciones siguen teniendo su sede en ese edificio, como la de empresas vinícolas Asevex o los sindicatos agrarios, siguen yendo a trabajar a sus despachos. Y es que ni el Ayuntamiento, ni el Ministerio se ha puesto en contacto con ellos no ya para que abandonen el inmueble, que lógicamente no pueden derribar hasta que no se desaloje; sino para comunicarles la decisión del Tribunal Supremo de que deben abandonar el edificio.

El convenio definitivo que pretende firmar el equipo de José García Lobato con el Ministerio establece que el Gobierno Central construirá un edificio nuevo como sede sindical, pero mientras tanto el Ayuntamiento debe facilitar una sede provisional a los sindicatos y deben ser las administraciones públicas quienes costeen el alquiler.

Desde UGT lamentan que nadie les haya comunicado nada, a pesar de que se esté anunciando la obra de derribo.

Hay que recordar que la situación prácticamente no ha avanzado desde hace dos años, cuando el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que daba un plazo de dos meses al Ministerio para que las organizaciones sindicales abandonaran la edificación, que debía ser revertido al Ayuntamiento como propietario legítimo del mismo.

Los sindicatos y el Ayuntamiento dicen que es el Ministerio el que tiene que ofrecerles una sede provisional, aunque los términos exactos del convenio no se han hecho públicos. El convenio establece la construcción de una sede definitiva con una inversión ministerial en una parcela municipal y la puesta a disposición de una provisional.