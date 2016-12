Limpieza, falta de seguridad y el mal estado de las calles son las principales quejas ciudadanas

De verdad les digo que no se de que se quejan en Almendralejo. Supongo que será por temas políticos para no variar, pero vamos, si lo que quieren es ver suciedad en calles y parques,perros sueltos haciendo sus cacas donde mejor les viene y dueños que se hacen los despistados, ausencia de policía, niñatos poniéndose ciegos a porros en los parques y un largo etc , sólo tienen que venir a Merida. Por el contrario Almendralejo da gusto ver sus rotondas, sus calles limpias, policías por un lado y por otro, todo perfectamente controlado. En fin, que de verdad les digo, que se quejan de vicio. Les invito a que lo comprueben.