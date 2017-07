«Si el tiempo no acompaña puedes acabar arruinado» Jacinto, en su explotación de ciruelos, en plena recolección. :: f. h. Lleva con su hermano una explotación de 42 hectáreas de frutales y en la actualidad están inmersos en plena campaña de recolección Jacinto Romero Suárez Agricultor de Valdivia FRAN HORRILLO valdivia. Viernes, 7 julio 2017, 10:52

Jacinto Romero Suárez es un agricultor natural de Valdivia de 42 años de edad que en estos momentos está en plena campaña de recolección frutícola. En la actualidad pertenece a la cooperativa Crex y a la OPFH Naturcrex.

-¿Cómo llegó a la agricultura?

-Pues fue por tradición familiar. Mis abuelos ya eran agricultores los dos y a mí siempre me ha atraído la agricultura. Siempre he estado muy vinculado a mi padre y el campo me ha atraído mucho desde pequeño.

«Este año está habiendo problemas por fruta blanda y por hueso abierto, por lo que los kilos bajarán»«Es bueno ser cooperativista, pero hay que involucrarse y no ser conformista»

-¿Lleva mucha superficie de cultivo?

-Actualmente tengo 42 hectáreas, de las cuales 18 son de ciruelos, 2 hectáreas de paraguayo, 11 de nectarina y otras 11 hectáreas de melocotón. La explotación la llevamos entre mi hermano y yo, además del personal que contratamos eventualmente.

-¿Es sacrificada esta profesión?, ¿deja muchos sinsabores?

-Como todas las profesiones exige cierto sacrificio. En primavera y verano la jornada es continua de sol a sol, y en invierno es más relajado de horas, pero hay que podar con frío o con lluvia. Por desgracia cada vez son más frecuentes los sinsabores en el campo, pues dependemos del clima cada vez más cambiante y esta temporada los precios no están acordes al esfuerzo realizado durante todo el año. De hecho, ya veremos si cubrimos costos.

-¿Cómo es un día normal en su actividad en plena campaña?

-Madrugo bastante para cuando salga el sol tener todo preparado para la recolección. Y suelo llegar a casa justo para descansar. El campo no entiende de horas.

-¿Qué labores tocan ahora en el campo?

-Estamos en plena recolección de todas las variedades. Me paso todo el día con el tractor portando los palots.

-¿Con qué perspectivas se presenta la campaña, tanto de precio como de producción?

-Este año tenemos muchos problemas en la producción por fruta blanda y hueso abierto que tiramos al suelo. Por ello, los kilos bajarán sobre todo en las variedades tempranas. En cuanto a los precios, según nos cuentan en la cooperativa cada 15 días en las reuniones informativas, de momento están estables y relativamente bajos. Las variedades tempranas han tenido precios demasiado bajos. Las grandes cadenas se preocupan mucho por su imagen y la huella de carbono, y no piensan en la gente que, como yo, vivimos del campo.

-¿Hay algún cultivo rentable en la actualidad?

-Creo que no. Este año se oye hablar de un cultivo y a los tres años comienza a bajar ya que se ha masificado. El resto de cultivos, como por ejemplo el tomate o el arroz, se quejan, pero tienen ayudas, no como nosotros.

-¿Le queda margen de mejora a los frutales para ser más rentables?

-La masificación y el propio mercado te obligan a tener altas producciones con gran calidad, para poder disminuir los altos costes de mano de obra y, si el tiempo no acompaña, puedes acabar arruinado.

-¿Ve algún cultivo con futuro?

-Se habla mucho de, por ejemplo, el almendro, el pistacho... pero a los tres años comienza a bajar ya que se ha masificado.

-¿Cuál es el principal problema que acecha al sector?, ¿qué solución aportaría?

-Sin duda la comercialización. El precio cada vez es más bajo. Estamos con precios inferiores a hace 15 años y en pérdidas o casi en ellas. La solución la veo complicada a corto plazo. Mecanizarse lo máximo para bajar los costes.

-¿Es atractivo hoy en día el campo para los jóvenes?

-A los jóvenes que conozco no les resulta atractivo, pues aquí no se gana dinero tan fácil.

-Pertenecer a una cooperativa es vital para un agricultor hoy en día...

-Yo en concreto pertenezco a Crex, creada en 1951 y con mucha experiencia en el sector y amplios mercados comerciales. Es bueno ser cooperativista, pero también hay que involucrase en estas sociedades y no ser conformista.