El sector del huevo saca partido a las crisis sanitarias La crisis de los huevos con fipronil procedentes de Bélgica y Holanda ha producido una importante reducción de oferta, lo que ha disparado el precio en origen de este producto. Los datos de la penúltima semana de octubre ya mostraban cotizaciones más de un 80% por encima de las mismas fechas del año anterior. En Extremadura se produjeron el pasado año más de 32 millones de docenas, sólo un 3% ecológicos ANÁLISIS AGRARIO/ JUAN QUINTANA Lunes, 13 noviembre 2017, 08:18

EL pasado verano saltaron los alarmas por la comercialización de huevos procedentes de Bélgica y Holanda con residuos de fipronil; un principio activo utilizado para la fabricación de diferentes antiparasitarios, pero prohibida su aplicación en cualquier animal que forme parte de la cadena alimentaria. Su aplicación para tratamiento de cultivos fue prohibido en 2013, aunque en ocasiones puntuales se ha autorizado su uso excepcional. Ya en aquel momento comentábamos en este mismo espacio el beneficio indirecto para nuestros sector productor de huevos, hacia el que se orientó parte de la demanda, hasta ese momento dirigida a los productores de estos dos países. Más de tres meses después continúa su efecto positivo para nuestras granjas ponedoras.

La salida del mercado de una parte significativa de la producción europea como consecuencia de esta crisis sanitaria, ha producido una importante reducción de oferta, lo que ha disparado el precio en origen de este producto. Los datos de la penúltima semana de octubre ya mostraban cotizaciones más de un 80% por encima que en las mismas fechas del año anterior y casi un 50% superiores a 2015, un año con muy altos precios. Además, la tendencia sigue siendo creciente.

Lo llamativo es que este incremento de valor no ha llegado al consumidor, al menos en el mediano y gran comercio. En general existen contratos con los proveedores que no admiten cambiar los precios de forma sustancial, como mucho en horquillas que facilitan mantener estable el mercado. En este contexto, el perjuicio a corto plazo es para el ganadero que vende su producción a la gran superficie o a la industria, si bien es cierto que en otras ocasiones con bajos precios, este tipo de acuerdos les favorece. Muy diferente es el pequeño comercio que no compra con contratos a medio plazo, sino a precios de mercado, por lo que en estos puntos de venta, su valor sí se ha disparado.

Si la escasez de oferta se mantiene, lo normal es que en los meses próximos, en particular a partir del comienzo de año, los precios suban, y no solo del huevo fresco, sino también de otros alimentos que lo utilizan como ingrediente. Lo que es difícil de prever es cuándo volverán a entrar en producción las granjas que han sido cerradas temporalmente en estos países, que en caso de mantenerse fuera del circuito comercial, terminarán provocando un aumento de precios al consumidor. También hay que recordar que en fechas navideñas, al igual que sucede con otros muchos productos alimentarios, la demanda crece de manera significativa, lo que puede desequilibrar todavía más la balanza.

El hecho es que al productor español esta coyuntura le está permitiendo cerrar un año 2017 bastante mejor de lo esperado, de la misma manera que en 2015 la gripe aviar en Estados Unidos también favoreció una inesperada reactivación de la industria española, aumentando la demanda y subiendo las cotizaciones.

De acuerdo con los últimos datos disponibles, en 2016 se contabilizaron 1.193 granjas de producción de huevos y más de 48 millones de gallinas ponedoras, de las que 1,4 millones se localizan en Extremadura. Un sector que, al contrario de lo que sucede en otros países europeos, cría el 93% de gallinas ponedores en explotaciones con jaulas acondicionadas. En cuanto al volumen de producción, rondó los 1.100 millones de docenas, por un valor superior a los 991 millones de euros. En Extremadura se produjeron más de 32 millones de docenas de huevos, de los que solo un 3% provienen de granjas ecológicas o con las llamadas gallinas camperas.