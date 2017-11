La producción de corcho en la región este año es de 24.000 toneladas, similar a 2016 EFE BADAJOZ. Lunes, 13 noviembre 2017, 08:14

La producción de corcho se ha situado este año en Extremadura en torno a las 24.000 toneladas, unas cifras similares a las obtenidas en el 2016.

Pese a las dudas generadas antes de la campaña debido a la escasez de lluvias, el periodo de saca se desarrolló finalmente de manera óptima, según el presidente del Clúster del Corcho de Extremadura-Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho (Asecor), Joaquín Herreros de Tejada. La mayor parte del corcho disponible se sacó sin mayor inconveniente y, por tanto, «la realidad fue mejor que las expectativas iniciales», reconoce.

Respecto a la próxima campaña, asegura que las pocas lluvias del otoño aún no preocupan al sector, pues queda mucho tiempo para la siguiente todavía y esperan que los próximos meses pueda cambiar la situación actual.

Además, ha explicado que la dinámica de crecimiento del corcho responde a un proceso lento y por tanto, circunstancias climatológicas específicas de un año, no tienen por qué afectar a una campaña determinada. Esto no significa, precisa Herreros de Tejada, que el corcho no se viera afectado por grandes ciclos persistentes de determinados fenómenos meteorológicos.

Por tanto, añade, también podría verse perjudicado por un cambio climático en el que aumentaran las temperaturas y se redujeran de forma considerable las precipitaciones.

La comunidad de Extremadura produce un tercio del volumen total de corcho de España.