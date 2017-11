«La producción del arroz bajará por la meteorología» Alonso Ruiz es ingeniero técnico agrícola. :: e. domeque Alonso Ruiz, presidente de la Mesa del Arroz en Extremadura | Como ingeniero técnico agrícola cree que las malas hierbas siguen siendo un gran problema para el sector ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Viernes, 17 noviembre 2017, 08:42

Es ingeniero técnico agrícola y, hasta dentro de unas semanas que rotará el cargo, es presidente de la Mesa del Arroz en Extremadura. Alonso Ruiz, natural de Don Benito, es además actualmente gerente de Extremeña de Arroces y ha vivido desde siempre relacionado con el mundo del campo.

-¿Cómo es su relación con la agricultura?

-No soy agricultor, aunque vengo de familia de agricultores. Siempre he tenido relación con el campo y por el trabajo he estado vinculado sobre todo a la agricultura extremeña, pero no como agricultor. Me dedico más a la parte técnica.

-Cumple casi un año al frente de la mesa del arroz. ¿Qué valoración hace?

-Ha sido un año normal y de continuidad. Seguimos haciendo prácticamente lo mismo, peleando por las necesidades que tiene el sector, más concretamente el del arroz, y en especial en Extremadura. Hemos seguido una misma línea, casi sin diferencia respecto a años anteriores.

-¿En qué punto está la campaña?

-Ya con el producto cosechado, se están terminando ya en casi todos los sitios el acondicionamiento de ese grano, porque normalmente no siempre cuando se recepciona se admite el producto, pero no se termina el proceso de secado hasta después de terminar la siega en el campo, sobre todo el segundo pase del arroz. En la mayoría, incluso esos segundos trabajos de acondicionamiento del grano ya están terminados y estamos ya empezando la campaña de comercialización, que a día de hoy está prácticamente parada de forma total.

-¿Cómo se espera acabar el año?

-En cuanto a producciones va a ser un año bastante más corto que el año anterior. De calidades es algo que estamos viendo ahora, estamos empezando a ver las primeras muestras del producto ya acondicionado. Siempre es preferible analizar el producto cuando ya tiene un cierto periodo de reposo, no recién cosechado, ni recién acondicionado. Pero aún no hay un dato fiable de la calidad, pero sí sabemos que serán menos kilos de producción en Extremadura.

-¿Cuál es la causa de esa merma en la producción?

-Creo que tiene que ver con las condiciones meteorológicas que se han dado, con estas temperaturas altas que hemos tenido y que se han mantenido desde el principio y durante mucho tiempo. Probablemente esto ha afectado al proceso de cuajado del arroz en la espiga.

-¿Y las malas hierbas?

-Sigue siendo un problema grave en Extremadura. Si hablamos técnicamente, es muy probable que la cantidad de herbicida que se utiliza en el arroz también afecte de alguna forma a esa capacidad productiva, que en un momento determinado parcelas que tienen una proporción muy alta de hierbas se las someta también a presiones muy altas de herbicidas. Y aunque estos productos son selectivos, no quiere decir que sean inocuos, siempre pueden tener un cierto efecto negativo en el cultivo.

-¿Y en cuanto a los precios?

-La campaña va a depender mucho de los precios de mercado, que aún no están fijados. Todos confiamos en que al menos se mantenga en niveles similares a los del año pasado. La idea es que se mantenga una estabilidad de precios, pero tal y como funciona el mercado, habrá que esperar hasta enero o febrero para conocer los precios.

-¿Cuáles son las preocupaciones de la Mesa?

-Lo más destacado siguen siendo los problemas fitosanitarios y el disponer de herramientas para poder combatir los principales problemas que tenemos. Eso y antes era también el tema de la pudenta, pero de momento se sigue haciendo un tratamiento generalizado, quizás no como a nosotros nos gustaría, sobre todo esta campaña, pero por lo menos se hace algo, que sería complicado hacer de forma individual para cada agricultor. Es mucho más efectivo hacerlo de forma colectiva con el tratamiento oficial.

-¿Y proyectos futuros?

-Tenemos en proyecto un congreso internacional del arroz, que tenemos la intención de celebrar en Feval en marzo del próximo año. El objetivo es hablar del cultivo y del futuro dentro de España, de la región y en la Comunidad Europea.

-¿Y el futuro del arroz?

-Entiendo que el arroz tiene futuro, pero como todos los cultivos tiene momentos mejores y peores. Ahora está notando un momento de crisis, de precios y en esta campaña de las producciones, pero entiendo que al final habrá unos reajustes, probablemente a la baja, de superficies para la campaña del año que viene, pero no va a desaparecer. Seguirá siendo una de las alternativas y como estamos acostumbrados a ver en Extremadura, al final siempre hay ajustes entre los cuatro o cinco cultivos principales de la región en función de la rentabilidad para el agricultor. También depende mucha veces de la competitividad y de la estructura productiva de cada agricultor.