La producción de la aceituna de mesa será un 90% menor
BADAJOZ. Lunes, 18 septiembre 2017, 08:29

La producción de aceituna de mesa extremeña será este año un 90 por ciento menor en relación a una campaña normal debido a la escasez de precipitaciones durante los últimos meses.

Según el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, la escasez de lluvias ha hecho que la aceituna no haya engordado lo suficiente, lo que obliga a destinar el fruto a la producción de almazara, la cual también se verá afectada en caso de persistir la sequía.

García Blanco recordó que ya el año pasado fue escasa la cosecha de aceituna de mesa, aunque el problema de este 2017 no ha sido la escasez de fruto, sino que este no ha engordado lo necesario, y por tanto no tiene calibre. La posibilidad de contar con stock recogido en campañas anteriores ha permitido mantener, por ejemplo, las exportaciones de aceituna de mesa, aunque García Blanco alertó de la situación futura si continúa la sequía.

El presidente de Asaja Extremadura recordó los efectos negativos de la sequía en cultivos extremeños clave como la uva, donde la vendimia registrará una producción en torno a un 50 por ciento menos a la alcanzada el pasado año. La incidencia de la ausencia de precipitaciones también se deja notar en la ganadería, debido a la escasez de hierba o de pastos, ha significado.

Para la agricultura extremeña, este 2017 será el «más catastrófico» de los últimos 50 años si no llueve en otoño, y aunque las previsiones a muy corto plazo no parecen halagüeñas, se espera que pueda cambiar la situación y llueva de aquí a final de año.

De esta manera, Ángel García Blanco pidió a la Junta de Extremadura que aborde el problema actual de la sequía, e impulse líneas de ayuda para comprar cisternas y bebederos de agua o para realizar sondeos en la búsqueda de pozos, entre otras iniciativas. Igualmente, pidió al Ejecutivo autonómico que impulse una consejería que se dedique exclusivamente a la agricultura y la ganadería, debido a la situación actual que atraviesan ambos sectores.