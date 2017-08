«Este año, con los precios de la fruta no vamos a cubrir costes» Juan Fernando Dávila en su explotación de ciruelos. :: f. h. Lleva una explotación de frutales de 9,13 hectáreas y está inmerso en plena recolección de distintas variedades que produce Juan Fernando Dávila Nieto Agricultor de Villanueva FRAN HORRILLO VILLANUEVA DE LA SERENA. Viernes, 11 agosto 2017, 07:27

Juan Fernando Dávila Nieto es un agricultor de 44 años de Villanueva de la Serena. Estudió formación profesional en la rama electrónica, pero desde hace unos años se dedica a la agricultura. Pertenece a la cooperativa Crex de Valdivia y a la OPFH Naturcrex. Se dedica a la fruta en exclusiva y, en la actualidad, está inmerso en plena recolección de las distintas variedades que produce.

-¿Cómo llegó a la agricultura?

-Por tradición familiar. Mi padre era agricultor, aunque estuvimos mucho tiempo antes trabajando en el ferrocarril en Cataluña y decidimos volver a nuestra tierra. A mí siempre me ha atraído la agricultura.

-¿Lleva mucha superficie de cultivo?

-Actualmente tengo 9,13 hectáreas, de las cuales 4,18 hectáreas son de ciruelos, 2,48 hectáreas de nectarina y 2,47 de melocotón. La explotación frutícola la llevo yo en solitario, junto con el personal que contrato eventualmente.

-¿Es sacrificada esta profesión?

-Exige cierto sacrificio en primavera y sobre todo en verano, cuando la jornada es continua de sol a sol. En invierno es más relajado en cuanto a horas que hay que echarle, pero hay que tener en cuenta que tenemos que podar con frío o con lluvia. Cada vez son más frecuentes los sinsabores. Dependemos de la meteorología, cada vez más cambiante, y este año con los precios de la fruta, el agricultor no llegará a cubrir los costos.

-¿Cómo es un día normal en su actividad en plena campaña?

-En esta época madrugo para tener todo preparado para la recolección, y suelo llegar a casa justo para dormir. Como se suele decir, trabajo de sol a sol.

-¿Qué labores tocan ahora en el campo?

-Ahora mismo estamos en plena recolección de todas las variedades, así que todo el día con el tractor y el camión liado.

-¿Con qué perspectivas se presenta la campaña, tanto de precio como de producción?

-Tenemos muchos problemas. Los precios, según nos cuentan en la cooperativa, están muy bajos. La gran distribución no piensa en la gente como yo que vivimos del campo.

-¿Hay algún cultivo rentable en la actualidad?

-El campo cada día está peor. Yo con todos los agricultores con los que hablo, ninguno está contento. Cada vez hay que suscribir más pólizas para poder sobrevivir.

-¿Le queda margen de mejora a los frutales para ser más rentables?

-El propio mercado te obliga a tener altas producciones, con gran calidad, para poder disminuir los altos costes de mano de obra. Pero con los precios de esta campaña puedes acabar arruinado.

-¿Ve algún cultivo con futuro, como el almendro o el pistacho?

-Se habla mucho de estos cultivos, y se están plantando demasiado. No sé qué pasará cuando produzcan todos a la vez. Es una incógnita.

-¿Cuál es el principal problema que acecha al sector?, ¿qué solución aportaría?

-Por un lado la comercialización. El precio cada vez es más bajo para el agricultor y en cambio es muy caro para el consumidor. Por tanto el consumo no es alto. No es posible que el agricultor perciba 0,20 céntimos por kilo y en el supermercado no ves nada a menos de un 1 euro. Y luego, en la fruta, falta de mano de obra y estamos abandonados por todas las instituciones. Nadie valora que somos el cultivo que más mano de obra genera en el campo. Si desaparecemos nosotros se generara más paro. Y es que hay que recordar que la fruta no solo genera mano de obra en el campo, también lo hace en las centrales hortofrutícolas.

-¿Es atractivo hoy en día el campo para los jóvenes?

-A los jóvenes que conozco, desde luego, les resulta poco atractivo.

-Imagino que pertenecer a una cooperativa es vital para un agricultor hoy en día, ¿no?

-Yo en concreto pertenezco a Crex, creada en 1951, que tiene mucha experiencia en el sector y cuenta con amplios mercados comerciales. Es bueno ser cooperativista, pero también hay que involucrase en estas sociedades y no ser conformista.