Poco maíz a bajo precio El calor y la sequía han disparado los costes de consumo de agua y energéticos para los agricultores que hayan sembrado maíz. Las bajas cotizaciones refuerzan el pesimismo, aunque se pueden ahorrar costes con el secado del maíz en campo ANÁLISIS AGRARIO JUAN QUINTANA Lunes, 16 octubre 2017, 08:28

El maíz es uno de los cultivos de cereal más rentables para los agricultores. Un cultivo caro en sus labores, pero con márgenes; aunque no siempre es así. Esta campaña las previsiones son bastante pesimistas. La sequía y las altas temperaturas son, en gran parte, responsables de esta situación. La dura meteorología de este año ha llevado a un importante encarecimiento de los riegos, lo que ha disparado tanto los costes de consumo de agua como los energéticos. Sin embargo, no son los únicos factores, ya que las bajas cotizaciones refuerzan este maltrecho escenario. Por buscar algo positivo, las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones van a facilitar el secado del maíz en campo, lo que va a suponer un ahorro de costes en esta necesaria tarea.

En la cornisa cantábrica, donde no se cultiva en regadío, la campaña tendrá dos caras diferentes. En Asturias, Cantabria y País Vasco, el verano lluvioso ha permitido obtener una calidad alta, aunque la producción haya bajado. Solo la amenaza de un exceso de humedad en la fase final del cultivo puede poner en riesgo una campaña aceptable. En Galicia el efecto de la sequía puede ser alto y las previsiones de caída de producción son significativas. También en Castilla y León, la mayor productora nacional, se prevén importantes pérdidas. Otra zona importante, como es Aragón está aguantando bastante mejor, debido a los recursos hídricos provenientes de las cuencas del Pirineo meridional. El caso de Extremadura y Andalucía ha sido un poco diferente, ya que las fechas más tempranas de siembra han permitido que la meteorología impacte con menos intensidad en los momentos fenológicos más sensibles del cultivo. En todo caso, en Extremadura se estiman minoraciones en el rendimiento, que pasaría de 14 toneladas por hectárea a poco más de 11; no tanto por la falta de agua, al estar en regadío, como por las elevadas temperaturas. Además hay que considerar que en determinadas zonas y dada la escasez de recursos hídricos, entre otros factores, el agricultor tomó la decisión de no sembrar.

En cuanto a la bajada de rendimientos, las organizaciones agrarias estiman una reducción media entre el 10% y el 15%. Las previsiones del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sitúan la caída en torno al 4,3%, aunque se trata de datos de finales de julio, basados en una reducción provisional de superficie del 3,2% y una sequía que se ha acrecentado en los meses posteriores. Por otro lado, la Asociación de Comerciantes Europeos (COCERAL) amplió en septiembre el descenso hasta un 5,5%, lo que supone 3,6 millones de toneladas de producción total, mientras que en el caso de toda la Unión Europea bajaría solo el 2,4% (59 millones de toneladas).

Con carácter general el balance comercial de la Unión Europea continúa en positivo, aunque las diferencias entre exportaciones e importaciones se van reduciendo. Del total importado de cereal, que asciende a 4,8 millones de toneladas, el 70% corresponde a maíz (3,4 millones de toneladas). En el caso de España, ya se han importado en esta campaña más de 1,3 millones de toneladas, casi el triple que el pasado año por las mismas fechas, un indicador de las tensiones generadas en el mercado por el déficit productivo. En todo caso, nuestro país es un gran importador de maíz, por encima de sus inmediatos seguidores, Holanda y Portugal.

Todo esto se podría amortiguar si este déficit de producción supusiera una caída de la oferta, lo que incrementaría los precios. Lo que sucede es que, como en cualquier commodity, el mercado no reacciona en los circuitos cortos, sino que responde a movimientos globales. Las producciones en otras latitudes han sido abundantes, por lo que las entradas en puerto se hacen a bajo precio, una circunstancia que frena el repunte de las cotizaciones locales. Es decir, poca producción y bajo precio, el peor escenario para el agricultor. Para los ganaderos, por otro lado, la situación no es alarmante, ya que una suficiente producción mundial impide que se dispare el coste de producción de piensos, la factura más importante de la mayoría de las explotaciones ganaderas.