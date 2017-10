«En plena campaña de fruta eres como el hombre orquesta» Pedro Tapia es el nuevo presidente de la cooperativa Crex . :: m. a. Este ingeniero técnico agrícola, que lleva frutales y almendros, es el nuevo presidente de la cooperativa Crex Pedro Tapia Remedios Agricultor de Villanueva REDACCIÓN VILLANUEVA DE LA SERENA. Viernes, 20 octubre 2017, 08:30

Pedro Tapia Remedios es un ingeniero técnico agrícola de 42 años, natural de Villanueva de la Serena, que pertenece a la cooperativa Crex de Valdivia como socio directo desde hace una década y de la que ahora se ha convertido en nuevo presidente. Una cooperativa que, a su vez, es miembro de la OPFH NaturCrex, la cual también preside.

-¿Cómo surgió la oportunidad de optar a la presidencia de Crex?

-Cuando se convocan elecciones a la presidencia es un momento clave para todas las sociedades. El motivo de presentarme fue debido a que mi predecesor en el cargo, al cual le tocó una etapa nada fácil, decidió dar un paso al lado para que otros socios continuásemos aportando nuevas estrategias y soluciones. A eso se sumó el apoyo de numerosos compañeros y además finalizaba mi periodo de cuatro años como miembro del consejo rector, del cual normalmente salen los presidentes, pues ya vienen con una trayectoria con la que conocen más profundamente el funcionamiento y la trayectoria de la cooperativa. Además era un reto que me atraía. A pesar de la gran responsabilidad que asumes, creo que puedo aportar mucho a mi cooperativa. Otro factor que me impulsó a presentarme es el tener un excelente consejo rector que te ayuda en el día a día, pues todos somos agricultores en activo. De los que nos montamos en el tractor. El día de las elecciones, los socios valoran tu trayectoria y tienen que decidir algo tan importante como cuál de los candidatos será el más idóneo para defender los intereses de la cooperativa. En nuestro caso íbamos dos socios y podía haber salido cualquiera, ya que mi compañero también tiene una dilatada experiencia.

«Mi primera campaña como presidente de la Crex no la voy a olvidar, porque ha sido muy complicada»

«Las grandes cadenas deben de dejar de crear 'modas' de fruta perfecta en color, sabor, tamaño...»

-¿Qué tal ha ido su primera campaña frutícola como presidente?

-Mi primera campaña como presidente no la voy a olvidar, porque ha sido muy complicada. Venimos de años malos y éste, en el que teníamos esperanzas de poder remontar, viene a complicar definitivamente al cultivo. Jamás ha habido escasez de personal para trabajar en las centrales, ni problemas para alquilar máquinas o problemas con la fruta temprana... Pues bien, este año si, y además hasta final de campaña. Debido a las altas temperaturas la calidad en algunas variedades se vio resentida. Y debido a una aglutinación de oferta en fruta de hueso a nivel europeo, los precios que percibirá el agricultor serán muy bajos.

-¿Cómo llegó a la agricultura?

-No he llegado a la agricultura, siempre he estado en ella. Mi abuelo era agricultor, mi padre también, y yo continué con la tradición. Entre otras cosas porque me gusta, aunque si tuviera algo más de rentabilidad, podría animar a la siguiente generación a continuar. Los frutales siempre me han encantado y es lo que me apasiona, pues es en lo que estoy mecanizado.

-¿Lleva mucha superficie?

-Tengo en producción 12 hectáreas de frutales y 16 de almendros, que atiendo con dos personas de plena confianza.

-¿Es sacrificada esta profesión?

-La agricultura, en general, es bastante sacrificada, pero creo que no hay otro cultivo como el frutal que sea tan sumamente exigente, en todos los aspectos. Es un producto muy perecedero, cuya recolección no se puede mecanizar, al igual que la poda o el aclareo. Ello te obliga a tener siempre que depender de la disponibilidad de un número de trabajadores en momentos muy puntuales. Como en todos los negocios, siempre hay sinsabores, y muchos..... Si fuera de otra manera casi todo el mundo sería del gremio.

-¿Cómo es un día normal en su actividad en plena campaña?

-En plena campaña sales de noche de casa y cuando vuelves también es de noche. En plena campaña eres como un hombre orquesta: gestoría, bancos, riegos, averías, personal, Hacienda, Seguridad Social, suministros, etcétera... Es bastante estresante, sobre todo porque todo lo que planificas el día antes, casi siempre hay que modificarlo porque te surge un imprevisto. Luego, hay días que tienes que cortar por donde quede el trabajo e irte, porque si te fías no ves a la familia.

-¿Le queda margen de mejora a los frutales para ser más rentables?

-El frutal está muy tecnificado en todos los aspectos: genético, fitosanitario, manejo, asesoramiento, confección, transporte, comercialización..... y es a partir de este punto en el que cabe una mejora de rentabilidad. Para ello las grandes cadenas deben de dejar de crear 'modas' y 'estereotipos' de fruta perfecta en color, sabor, tamaño, fecha, presentación, etcétera... y volver a promocionar fruta sin unos estándares tan elevados de calidad, a precios más asequibles para el consumidor.

-¿Ve algún cultivo con futuro?

-Personalmente aposté por el almendro hace varios años....En tres años ha bajado el precio más de un 40%, pero sólo en origen, es decir al agricultor. El consumidor final sigue pagando lo mismo. Hay muchos proyectos y pruebas en marcha, espero que alguno salga para adelante, con nogales, granados, pistacho, olivo.... Todo lo que sea diversificar será en beneficio de la fruta de hueso, ya que son hectáreas que no se plantarán o se reconvertirán.