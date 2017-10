UPA pide a la Confederación del Tajo que desembalse agua para finalizar la campaña del tabaco y del pimentón La organización agraria estiman que las pérdidas debido a las altas temperaturas podrían superar los dos millones de euros Miércoles, 11 octubre 2017, 12:29

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) un desembalse adicional de agua «urgente» para que los «más de 200 agricultores de la margen izquierda del río Alagón» puedan finalizar la campaña de tabaco y pimentón «con normalidad» y no obtengan pérdidas debido a las «altas» temperaturas.

Más información La Unión asegura que si la Junta no agiliza las ayudas por la sequía llegarán en 2018

De esta manera se ha manifestado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, donde ha explicado que la organización agraria ha enviado este pasado martes un escrito al presidente de la CHT para que «entienda que es absolutamente necesario que se atienda esta demanda» de los agricultores del norte, puesto que si no es así las pérdidas ascenderían a «más de 2,2 millones de euros».

En este sentido, Huertas ha señalado que este desembalse sería «pequeño», concretamente de un total de 5 hectolitros cúbicos del pantano de Gabriel y Galán, que actualmente cuenta con 197 hectolitros cúbicos, por lo que es una petición «justa» y de «poca agua» en relación con la cantidad de agua de la que dispone, ya que «esos 5 hectolitros se perderían por la evaporación» debido a las altas temperaturas.

Asimismo, Ignacio Huertas ha subrayado que la situación de estos cultivos de tabaco y pimiento para pimentón es complicada y «se ha agravado por las altas temperaturas», por lo que en esta campaña «tienen más necesidades hídricas», lo que ha hecho que las campañas de riego se hayan tenido que alargar y estas explotaciones «pequeñas y medianas» que no pueden hacer frente a estos gastos «corran mucho riesgo de perder los cultivos».

Pérdidas

Concretamente, el secretario general de UPA-UCE Extremadura ha destacado que las pérdidas de producción en estos cultivos, tardíos y «muy sociales» por la mano de obra que generan, serían «muy importantes», ya que en «solamente» en el cultivo del tabaco se situarían «entorno a los 1.320.000 euros», mientras que en el sector del pimiento ascenderían a 900.000 euros, lo que supone un total de «más de 2,2 millones de euros».

Por otro lado, Huertas ha sostenido que ésta es una demanda «absolutamente justa» y «no es algo que no se pueda realizar» ya que en otras cuencas como la del río Guadiana ya se han realizado estos desembalses, a lo que ha añadido que no sería «entendible» que se hayan realizado trasvases de aguas para agricultores de otras cuencas como la del río Segura y «que no haya agua para los agricultores de esa cuenca».

Por otra parte, el secretario general de UPA-UCE Extremadura ha solicitado también el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio «para que medie en esta situación y cuanto antes dé una solución urgente», ya que estos agricultores necesitan una respuesta «rápida» para poder regar sus cultivos y puedan recogerlos.

Por su parte, el secretario de Organización y Administración de UPA-UCE Extremadura, Maximiano Alcón Aparicio, ha explicado que estos cultivos comenzaron a cosecharse y recogerse a principios del mes de septiembre, por lo que ya se encuentra recolectado el 50 por ciento de la producción, a lo que ha añadido que «la falta de agua» afectaría al otro 50 por ciento que se recogerá hasta principios de noviembre.

Finalmente, Ignacio Huertas ha señalado que la organización agraria no ha recibido «todavía ninguna respuesta» al escrito enviado a la Confederación Hidrográfica del Tajo en torno a esta petición, a la que también se ha sumado la Comunidad de Regantes del Tajo, y ha añadido que UPA-UCE Extremadura «no descarta ningún tipo de movilizaciones» si no se resuelve esta situación.