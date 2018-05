El número de cerdos en montanera crece pese al retraso en la campaña

Solo el 15% de los ibéricos de bellota están en una DOP

Montanera es sinónimo de bellota pero no todo el cerdo que la come tiene el respaldo después de una denominación de origen protegida (DOP). En realidad, son muy pocos los ibéricos de bellota que acaban en productos certificados por una DOP. «Entre todas las DOP hacemos apenas el 15% de los ibéricos de bellota. No todo el mundo está dispuesto a pasar por esos controles y a asumir esos costes pero hay que tender a la calidad», enfatiza Diéguez. Dehesa de Extremadura, Guijuelo, Jabugo y Los Pedroches son las cuatro DOP del ibérico.