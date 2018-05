Monago tratará la reforma de la PAC con los eurodiputados El presidente del PP en una imagen de archivo. :: HOY El presidente del PP solicita la comparecencia urgente en la Asamblea la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal EUROPA PRESS Jueves, 17 mayo 2018, 08:53

Mérida. El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, destacó ayer que tratará la reforma de la PAC con eurodiputados 'populares' españoles y pidió la comparecencia «urgente» en la Asamblea la consejera de Políticas Agrarias, Begoña García Bernal, para que dé cuenta detallada de las gestiones que ha llevado como coordinadora autonómica en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE.

De esta forma, Monago se comprometió a luchar, al igual que cuando fue presidente de la Junta, dijo, por «mantener la renta agraria» de los profesionales extremeños, además de trabajar en la exigencia de precios justos, junto a la trazabilidad de los productos que se importan de terceros países. Así, en una rueda de prensa celebrada ayer miércoles en Mérida, el popular abogó por exigir que en la reforma de la PAC se mantengan los fondos que Extremadura recibe tanto en el primer pilar como en el segundo, además de mostrar su posición contraria a la tarifa plana y pedir un tratamiento específico para las producciones prioritarias para la comunidad.

Entre ellas se encontrarían el tomate, el arroz y el tabaco, sin olvidar, recalcó, las producciones de secano y cerealistas, que son seña de identidad del campo extremeño, ha considerado el popular.

«Aquí no valen con ruedas de prensa, esto no se arregla con ruedas de prensa, se arregla en Bruselas teniendo una agenda y en Madrid teniendo una agenda, y negociando las perras», resaltó.

En esta línea, Monago criticó que hace un año ofreció al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, su ayuda «para sacar el mejor de los rendimientos para el campo extremeño a través de la reforma de la PAC» y que, a día de hoy, no ha tenido respuesta.

«El presidente de la Junta te llama cuando el agua le llega al cuello, por ejemplo los presupuestos, pero cuando no le interesa pues no te llama», dijo, al tiempo que lamentó que el último ha sido un año perdido para llegar a una estrategia común en relación a la PAC. En esta línea, también indicó Monago que Vara, en la negociación de la PAC, no tiene ninguna experiencia, «ya que cuando gobernó por primera vez se encontró un marco de la PAC negociado por el Ejecutivo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, mientras que en la segunda legislatura se lo ha encontrado negociado por el gobierno presidido por el líder de los populares extremeños», dijo.

De esta forma, Monago aseveró que su partido desconoce la agenda de la Junta en esta materia ni en Madrid, ni en Bruselas, algo que, en su opinión, es «bastante grave» y consideró que «no es buen consejero para caminar el desprecio a quien te ofrece ayuda teniendo experiencia».

Asimismo, el presidente del PP remarcó que, con la negociación de la PAC, está en juego la supervivencia no solo de la agricultura y ganadería extremeña sino de los pueblos de la región, ya que sin agricultura «no tienen razón de ser ni viabilidad los pueblos de Extremadura».