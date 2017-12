El ibérico puro para DO se sitúa en precio récord, hasta los 41,40 euros por arroba Cerdos ibéricos comiendo bellotas:: HOY El cruzado ibérico del 75% de bellota se sitúa entre los 37 y 38,50 euros CELESTINO J. VINAGRE Martes, 19 diciembre 2017, 23:13

Expectativas confirmadas. El precio del ibérico puro de bellota para ser calificado con la denominación de origen Dehesa de Extremadura alcanza una horquilla inédita en la región. En la mesa de precios de la Lonja, el indicador que guía casi todas las operaciones de compraventa en el sector, se recogió ayer una horquilla de entre los 39 y los 41,40 euros/arroba. Esa es la referencia de precios aunque algunas transacciones ya realizadas, eso sí, de poco volumen, han alcanzado la barrera de los 44 euros.

«La mesa se reunió el año pasado el 20. En este ha sido el 19. Se ha generado una polémica artificial por esta historia de que no había precios para el guarro de DO. La Lonja ha actuado de manera responsable y su trabajo no se puede poner en duda», avanza Francisco Javier Morato, representante del sector industrial, para responder a las críticas surgidas desde distintos ámbitos por no tener, hasta ayer, precio de referencia para el cochino de DO.

«Se trata de una horquilla prudente, razonable», dice Morato. Coincide Javier Solano, presidente de la Asociación de Productores de Cerdo Ibérico, quien no recuerda un precio orientativo tan alto para el ibérico de DO en Lonja. En la mesa de ayer se notificó además que para el cruzado ibérico del 75% de bellota para DO se sitúa entre los 37-38,50 euros.

La Lonja señaló ayer que Ángel García Blanco, de Asaja, ha demostrado con «calumnias y falsedades» su falta de respeto hacia los profesionales implicados en el sector y recordó que la entidad «no marca precios. Solo somos fedatarios de los precios con los que se opera en el mercado».