El Gobierno reduce el IRPF a productores agrícolas y ganaderos afectados por la sequía Cristina Herrera cifra en 43 millones la rebaja fiscal para los agricultores extremeños AGENCIAS Lunes, 2 abril 2018, 14:18

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha cifrado en 43 millones de euros la rebaja fiscal que supondrá para los agricultores extremeños esta medida impulsada por el Gobierno central para dar respuesta a la sequía y otras adversidades climáticas

La orden ministerial publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) reduce para el periodo impositivo 2017 los índices de rendimiento neto aplicables sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el método de estimación objetiva para las actividades agrícolas afectadas por circunstancias excepcionales.

«Es un respaldo muy importante el que ofrece el Gobierno de España a los agricultores y ganaderos después de un último año muy duro -desde el punto de vista climatológico- por el que han pasado», ha afirmado Herrera.

En concreto, el conjunto de todas estas reducciones supondrá una reducción de unos 43 millones de euros con respecto a un año normal de la base imponible de los agricultores extremeños declarantes en el régimen de estimación objetiva agraria.

En Extremadura, el efecto de estas reducciones establecidas a escala nacional por el Ministerio de Hacienda, a instancias del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es «especialmente significativa» por tratarse de producciones agrícolas habituales dentro del ámbito territorial, según Herrera.

Esta rebaja de impuestos se establece para dar respuesta a la sequía y otras adversidades climáticas sobre los cultivos en 2017.

En el sector agrícola, las ventajas fiscales para los agricultores extremeños hacen referencia a cereales, que se reduce del 0,26 a 0,18; leguminosas (de 0,26 a 0,18), patata (de 0,26 a 0,13) y fruta de hueso (de 0,37 a 0,20).

En ganadería, y a modo de ejemplo, el bovino de leche pasa de 0,20 a 0,16, bovino de carne extensivo (de 0,13 a 0,09), ovino y caprino de carne extensivo (de 0,13 a 0,09) y porcino de cría extensivo (de 0,26 a 0,18).

Otras importantes minoraciones que afectan a toda la comunidad autónoma son las siguientes para todos los términos municipales: equino (de 0,32 a 0,26), frutos secos (castaña), de 0,26 a 0,18; aceituna de mesa (de 0,26 a 0,18), mientras que a nivel provincial, en Badajoz, se reduce el tomate de 0,26 a 0,18.

Así, en los términos municipales de Aceuchal, Santa Marta, Villafranca de los Barros y Villalba de los Barros (productos del olivo 0,13); uva para vino con DO (0,16); y uva para vino sin DO (0,13).

En el término municipal de Don Benito (producto hortícola 0,18) y en el término municipal de Guareña, los frutos no cítricos: ciruela y nectarina, 0,07; los frutos no cítricos: higo 0,26; y los productos hortícolas (0,18).

En el término municipal de Manchita (frutos no cítricos: higo (0,26); en los términos municipales de Olivenza y Talarrubias (frutos no cítricos: ciruela y nectarina (0,07); y en los términos municipales de Santa Amalia y Villar de Rena (frutos no cítricos: ciruela y nectarina, 0,07); productos hortícolas (0,18).

Por su parte, en la provincia de Cáceres, en los términos municipales de Almoharín, Miajadas, Montánchez y los de la comarca de Jaraíz de la Vera (frutos no cítricos (higo, 0,26) y en los términos municipales de Campolugar y Escurial (productos hortícolas 0,18).