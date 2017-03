Del cerdo ibérico extremeño al cerdo pelón mexicano 500 años después

Especialistas de la Universidad de Extremadura (UEx) y la Nacional Autónoma de México (UNAM) analizan desde hoy en Cáceres la actualidad veterinaria de ambos países, con cuestiones como la evolución del cerdo ibérico llevado hace 500 años desde España al país centroamericano y su transformación en el cerdo pelón mexicano.

La Facultad de Veterinaria de la UEx acoge hoy y mañana el Seminario "La Ciencia Veterinaria en México y Extremadura" organizado por el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI)

En el mismo participadla coordinadora del Consejo Académico de Área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud y profesora del Departamento de Cerdos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, María Elena Trujillo, quien ha indicado que en el caso de México hay que arrancar 500 años atrás.

Según ha explicado a Efe, en 1519, los españoles, en su mayoría extremeños, introdujeron en su país animales considerados ganadería, como vacas, caballos, cerdos y aves ponedoras.

Entre estos animales también viajó el cerdo ibérico, que una vez llegado a México se cruzó con el cerdo céltico y napolitano llevado también por los primeros colonizadores, y de ahí surgió el cerdo pelón mexicano, de aspecto muy parecido al animal ibérico.

Trujillo reconoce que "aún hay un desfase entre su país y España en el procesamiento y manejo de los animales", pero aún así ha alabado "la calidad de la carne mexicana al igual que la española", una cuestión en la que "tiene mucho que ver el bienestar animal".

"Estamos trabajando por una producción en beneficio del animal pero también de los humanos y ese es uno de los objetivos del seminario", ha dicho, para añadir que aunque las normativas son internacionales "la implantación va a distintos ritmos".

"Así mientras que las normativas europeas desde 1997 han sido muy efectivas en su ejecución, en cambio en México, al contar con una producción mas intensiva va mas lenta, ha apuntado.

En su opinión, se ha avanzado mucho en los animales de compañía pero no tanto en la de ganado.

Por su parte, el profesor de la Facultad de Veterinaria de la UEx y miembro de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Miguel Ángel Aparicio, ha reconocido que en bienestar animal "Europa está en una situación de impás".

Tras el desarrollo normativo del Plan Estratégico 2012-2015, la situación se ha estancado y no se ha planteado de momento un nuevo Plan Estratégico, ha asegurado.

No obstante, apunta que este año puede que haya actuaciones en este campo porque todavía hay algunas especies que no han sido contempladas desde el punto de vista normativo del bienestar animal como son las ovejas, équidos o las aves que no son ponedoras".

En el seminario también ha participado la profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Laura Arvizu.

Tanto Arvizu como Trujillo se encuentran en España al haber ingresado en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.