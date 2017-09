Emboscada a la aceituna de mesa ANÁLISIS AGRARIO En Extremadura, el pequeño calibre del fruto obliga a enviarla a almazara. La diferencia de precios va a suponer pérdidas de más de 40 millones de euros, además de la propia pérdida de producción JUAN QUINTANA Lunes, 18 septiembre 2017, 08:25

El sector de la aceituna de mesa ha pasado un verano caliente, y todavía no se ha enfriado. Se le han abierto dos frentes a las vez, con diferentes enemigos. En julio dos empresas alimentarias de California (Bell-Carter Food Inc. y Musco Family Olive Company) denunciaron al sector español por prácticas ilícitas. Acusaban a la industria de exportar aceituna a Estados Unidos con subsidios públicos, que supuestamente desvirtuaban el libre mercado, generando daños sustanciales en el sector productor de este país. Se trataría de un hipotético caso de dumping que va más allá de la industria exportadora española y que compete a nuestras autoridades nacionales y, sobre todo, a las europeas. Las restituciones a la exportación son un mecanismo histórico de apoyo financiero, regulado, transparente y legal, mientras no se demuestre lo contrario. Ayudas que, por otro lado, también conceden otros países, como el propio Estados Unidos. No obstante, es una realidad que toda ayuda puede ser revisada y evaluado su impacto en el mercado, aunque en la actualidad esté reconocida por la Organización Mundial del Comercio, como es el caso.

El problema no es menor. Una vez se reconozca que estas ayudas públicas están haciendo un daño al sector estadounidense y que se vende aceituna española por debajo de los precios que ellos estiman justos, queda dilucidar si estos subsidios se encuentran dentro de la legalidad. El riesgo es muy alto, porque de no ser así, Estados Unidos podría optar por poner aranceles y se cerraría este importante mercado. Según estimaciones de la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) esta hipotética circunstancia supondría pérdidas que rondarían los 350 millones de euros, en caso de que la posible medida de suspensión o de bloqueo arancelario llegara a los cinco años. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos representa más del 35% de nuestras exportaciones, con un valor de 70 millones de euros anuales.

Todavía queda un largo recorrido hasta conocer la resolución de este conflicto. A finales de este mes Asemesa debe presentar toda la documentación requerida por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, con la que deberá demostrar la mayor eficiencia de nuestras explotaciones frente a las californianas. En noviembre este organismo ya se podría pronunciar sobre la información presentada, pero no sería hasta enero cuando se estima conocer su dictamen sobre el supuesto dumping. En caso de no ser favorable a nuestros intereses habría recursos que alargarían la resolución definitiva hasta el próximo verano.

El segundo conflicto se ha fraguado a finales de verano. En este caso una organización agraria ha denunciado a la industria por realizar importaciones de aceituna de mesa a precios muy bajos, lo que estiman ha restado competitividad al producto nacional. Sobre esta cuestión, la realidad es que en España solo se importa el 1% de las producción española, lo que difícilmente puede tener un impacto sustancial en nuestro mercado o en nuestras exportaciones y, por tanto, es muy difícil que afecte al precio de la aceituna en origen. Por otro lado, las importaciones son lícitas y habituales en todos los sectores, incluso siendo grandes productores. Este es el caso de la aceituna de mesa, donde estamos los primeros del ranking.

A estos problemas, en Extremadura hay que añadir un tercer factor: el impacto de una dura sequía. El pequeño calibre del fruto obliga a enviarla a almazara. La diferencia de precios entre mesa y almazara va a suponer pérdidas de más de 40 millones de euros, además de la propia pérdida de producción.