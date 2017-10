CONTRATOS PLURIANUALES, OBJETIVO DE LA OITAB Jueves, 26 octubre 2017, 08:07

Manuel García Castaño accedió a la presidencia de la Oitab hace solo cuatro meses. García, miembro de la Federación Nacional de Cultivadores de Tabaco (FNCT, uno de los siete miembros que distribuidos en dos ramas -productora y transformadora/comercializadora- forman la Oitab), sustituyó en el cargo a Pedro Manuel Castañares, de Cooperativas Agro-alimentarias (otro de los miembros de la Oitab).

García, que comenzó a cultivar tabaco en el año 1991 con una producción anual de 60.000 kilos y que ahora llega a los 140.000, se muestra esperanzado en llegar a entregar el 100% de la cantidad contratada, si bien deseaba que pronto llegasen las lluvias, pues todo apunta a que en breve el canal de Rosarito dejará de llevar agua. «Ahora nos queda el mes más importante de recogida y estamos un poco preocupados por si no podemos rematarlo bien, ya que nos han dicho que pronto cortarán el suministro del pantano de Rosarito porque apenas tiene agua. En cualquier caso, la verdad es que la campaña ha sido buena».

Al igual que sus predecesores, ocupará el cargo durante dos años, periodo en el que se ha fijado un objetivo claro. «Nuestro principal objetivo es que las multinacionales hagan contratos plurianuales, de 3, 4 o 5 años. El sector del tabaco lo necesita para tener confianza y aportar estabilidad, pues ahora no podemos tenerlas teniendo en cuenta que los contratos son anuales», señala.

El recién nombrado presidente recuerda que se trata de un sector que precisa de importantes inversiones. Tanto es así que el precio de la inversión en maquinaria e infraestructura por hectárea viene a superar el de la propia hectárea en sí. «Una máquina de repelar viene costando entre 100.000 y 120.000 euros, cuantía que tardas 8 o 10 años en amortizar. Un tractor 50.000 o 60.000. Para poder repelar y secar el tabaco necesitas invertir unos 30.000 euros en secaderos por cada hectárea... y así todo. Con unas inversiones tan grandes no podemos estar siempre a expensas de si al año que viene se van a firmar los contratos o no», denuncia.

Aquí señala que, sin embargo, las mismas multinacionales sí firman contratos plurianuales en Italia, y no anuales como en España. «Probablemente será porque se ha negociado mejor, o porque las multinacionales tienen más interés allí,... pero desde luego no por la calidad de nuestro tabaco, que es tan bueno o más que el italiano», asevera. De ahí que pida a los políticos que hagan un esfuerzo extra en este sentido, pues a la postre son quienes firman los citados acuerdos de compra con estas grandes empresas. «Sabemos que conseguirlo es difícil y que ya llevamos mucho tiempo con esta reivindicación, pero no vamos a tirar la toalla. Para nosotros esto es prioritario», concluye.