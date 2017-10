«Un catador de aceite es como un enólogo» Israel Morillo es catador. :: g. c. La búsqueda de la calidad y la excelencia en los productos extremeños ha hecho que la figura del catador resulte imprescindible | Israel Morillo es catador de aceite de oliva en la finca Marqués de Valdueza GLORIA CASARES ALMENDRALEJO. Viernes, 27 octubre 2017, 09:07

Si algunos de los mejores aceites de oliva del mundo son extremeños no es por casualidad y tampoco lo es solo por la materia prima, también lo es por la apuesta que se ha hecho durante estos años por la calidad y por la excelencia.

En esa carrera ha tenido mucho que ver la figura del catador de aceite de oliva. Israel Morillo empezó sembrando olivos, luego cuidándolos y ahora, con 40 años, es maestro de almazara en la finca Marqués de Valdueza; o lo que es lo mismo, responsable de producción y calidad.

-¿Para ser catador de aceite se necesita alguna cualidad física?

«Creemos que los aceites coupage tienen mejor calidad que los monovarietales»

«Mezclamos variedades para tener un producto más estable, más elegante y más rico en polifenoles»

-Cualquier persona puede ser catador, pero muchas personas tienen más definido el gusto o el olfato. Pero no hace falta, se puede lograr con mucha práctica y con amor por tu trabajo, que te guste el aceite, que lo conozcas bien.

-¿Para ser un buen catador, qué formación se necesita?

-Pues no hay ningún sitio donde te puedas formar. Hay unos cursos de cómo catar, en los que te enseñan a distinguir aromas u otras cualidades, pero lo que se necesita es mucha práctica.

-¿Y qué es lo más difícil?

-Pues las nociones básicas son fáciles, los aromas a verde, los aromas afrutados. Pero nadie te enseña los fallos y cómo detectarlos. El toque de tierra, el toque a moho o a agua.

-¿Qué funciones tiene el catador?

-Es que hay distintos tipos, el catador final y el que va más allá, el que sigue el proceso desde el principio, desde que se recoge la aceituna, la propia elaboración en la sala de máquinas. El buen catador tiene que tener todos los complementos. Es como un enólogo, pero con el aceite. Desde que está la aceituna en el árbol hasta que llega al cliente. Es lo que se llama un oleólogo.

-¿Influye la recogida?

-Si es una recogida a mano o con máquina no influye tanto si es un fruto sano. Lo importante es que nunca se dañe el fruto, por eso hay que poner redes para que no toque el suelo y asegurarse de que no tenga enfermedad.

-¿En la finca Marqués de Valdueza cómo trabajáis?

-Ahora tenemos cuatro variedades, trabajamos siempre con monovarietales, Picual, Arberquina, Hojiblanca y Morisca, que es la autóctona, pero luego las mezclamos, hacemos coupage. Seleccionamos la parte en la que mejor está la aceituna en el campo y vamos haciendo pequeñas partidas, por ejemplo, de 30.000 kilos al día. Luego se reparten en la tolva y vamos catando continuamente, y lo que no nos gusta, lo mandamos a los diez depósitos para descartarlo.

El coupage es más complejo, pero el resultado es más elaborado, más elegante, más estable, de más calidad y más rico en polifenoles, que es lo importante. Por ejemplo, la Arbequina por sí sola, no da resultado bueno, porque es muy oxidativa, tiene mucha materia volátil, y no aguanta un año, se enrancia en los primeros meses, aunque es muy aromática.

-¿Esa mezcla varía cada año?

-Sí, depende del año, del clima, siempre vamos buscando lo mejor. Tenemos un patrón congelado de un año para otro, para que cuando el cliente lo cate, le recuerde al año anterior. Un aceite puede ser más o menos aromático, pero siempre mantiene la elegancia.

-¿Qué producción tienen?

-Tenemos una producción de unos 350.000 kilos de aceite anuales, pero para los aceites que comercializamos con nuestras dos marcas solo nos quedamos con 150.000 kilos. Son las marcas de Marqués de Valdueza y Mérula. El resto normalmente lo destinamos a la venta a granel.

-¿Y el destino de las marcas propias cuál es?

-Con nuestra marca, el 75% de la producción envasada va a la exportación y el 25% a nacional. Todo enfocado al mercado gourmet, porque nosotros solo hacemos aceites premium. Nuestros productos están en El Corte Inglés o en restaurante de calidad y tiendas delicatesen.