Sin casos de la lengua azul y vigilancia por las vacas de Portugal Miércoles, 25 abril 2018, 08:19

La lengua azul no tiene el mismo rango que la Brucelosis. La produce un mosquito que puede venir a Extremadura arrastrado por una corriente de aire desde África.

En el caso de la lengua azul se sigue la política de vacunación masiva. Se están tratando a todas las vacas y ovejas contra este mosquito. De momento, no hay incidencias, pero en Portugal solo se vacunan las ovejas y hay riesgo de que pueda estar circulando el virus en zonas próximas a Extremadura. En 2017 no ha habido ningún caso, según explican desde la Junta de Extremadura. Para controlar el riesgo de Portugal hay explotaciones centinelas. Se trata de cebaderos de terneros y explotaciones caprinas estratégicamente situadas cerca de la frontera en donde no se vacuna. Se les hace un chequeo constante en sangre para ver si llega el virus. En 2016, explica Antonio Cabezas, detectaron circulación de virus cerca, pero no hubo focos. En 2017, sin embargo, según estos chivatos sanitarios, ni focos ni circulación. En el 2016 se vacunaron 2,7 millones de ovejas y 897.000 vacas en Extremadura contra la lengua azul. Ese mismo dato puede valer para las campañas posteriores según la Junta.