Pedro Almodóvar Sánchez es un agricultor de Orellana la Vieja de 40 años de edad que hace unos días sufrió en sus carnes la crueldad de la meteorología. El granizo arrasó el 75 por ciento de su explotación de frutales. En la actualidad no pertenece a ninguna cooperativa.

-¿Cómo llegó a la agricultura?

-Con 20 años tuve que emigrar de mi pueblo a Mallorca por falta de oportunidades laborales. Y tras una década de experiencias en otros sectores, siempre con la idea en mente de volver a mi pueblo natal, decidí invertir todo lo que tenía en un proyecto de fruticultura.

-¿Lleva mucha superficie?

-Exactamente llevo 25 hectáreas entre ciruelos y melocotoneros, 2 hectáreas de olivar y 3 hectáreas de cereal de secano.

-¿Está sólo o acompañado por algún familiar en la actividad?

-Las tareas las realizo yo sólo y con ayuda de algunos trabajadores en momentos puntuales.

-¿Es sacrificada esta profesión?

-Sí. Para mí es la más sacrificada que he tenido y conozco otras dos más, ya que en Mallorca fui conductor de autobuses y albañil. Deja muchos sinsabores, ya que en el campo tenemos que luchar contra muchos factores. Y cuando crees que has conseguido un trabajo bien hecho, te pagan un precio bajísimo.

-¿Cómo es un día normal en su trabajo?

-Puedes echar todas las horas del día que quieras, pues siempre queda tarea por hacer. Del ocio ni me acuerdo lo que es. Y la familia es la que más lo sufre, pues hay veces que no les ves en todo el día.

-¿Qué labores tocan ahora?

-Ahora estamos con el entresaque de frutos. Un trabajo que se lleva muchos jornales y mucho coste.

-¿Cómo se presenta la campaña de fruta en cuanto a precio y producción?

-Bueno, fruta hay poca pues las lluvias no han dejado cuajar la flor en condiciones. Y después el granizo se ha llevado otro montón. Pero en cuanto a precio, eso es otro cantar, pues en este sector no hay reglas. El año pasado también faltó mucha ciruela. Y no valió casi nada. Nos la pagaron por debajo del precio de coste. Y es que en este sector se entrega el producto, y luego a los 7 ó 8 meses te dan lo que quieren ellos. Y te dicen que así es como ha salido. Así que en Navidades te responderé a lo del precio.

-Creo que la meteorología se ha cebado con usted, ¿no es así?

-Así es. El granizo ha destruido el 75% de la cosecha.

-Al ver este desastre. ¿Qué se le vino a la mente?

-Cuando vi eso se me cayeron los palos del sombrajo. Casi me da un infarto. Todo el trabajo del año tirado en diez minutos. Es desolador.

-Ahora a pelear con los seguros...

-Bueno. Estoy en sus manos. Digamos que es el último recurso que nos queda. Sólo espero sean consecuentes con la situación.

-¿Cuál es el principal problema que tiene el sector?

-El principal problema es el precio de los productos. Nos obligan a entregar los productos sin precio, puesto que son perecederos. Una vez que se hacen con el producto, empiezan a especular con él. Incluso lo ofrecen por debajo del precio de coste. El caso es que las grandes superficies y grandes clientes queden contentos, y los especuladores también se llevan su parte del pastel. Olvidándose totalmente del agricultor, que es el que corre todo el riesgo. La solución que yo aportaría es la que estamos pidiendo desde la plataforma 27-M, con el día de la tractorada, en la que nuestro lema fue 'Sin agricultura rentable nada'. Pedimos precios dignos, que no se pague por debajo del precio de coste. Que los pagos no se demoren más de 30 días y que podamos poner precio a nuestros productos. Por cierto, en esta plataforma 27-M están representados casi todos los agricultores y ganaderos de las Vegas Altas del Guadiana y muchos de Vegas Bajas.