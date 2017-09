«El brócoli puede ser una buena alternativa en invierno»

El brócoli es uno de los cultivos alternativos que cubre la última etapa del año agrícola, en la época invernal. En unos días, con la ligera bajada de temperaturas, podría iniciar su plantación. El dombenitense Daniel Gómez, como joven agricultor, considera que puede ser una buena alternativa, que se adapta bien al clima y condiciones de las Vegas Altas.

-¿Cómo llega al mundo de la agricultura?

-Creo que, como muchos agricultores, por tradición familiar y raíces. Mi padre y mi abuelo trabajaron en el campo y yo he seguido sus pasos. Estudié un módulo de forestal, que incluía también la parte de capataz agrícola, en la escuela de capacitación agraria de Valdivia.

«El brócoli supone un añadido que surge buscando otras alternativas» «Uno de los inconvenientes puede ser que su recogida es bastante dura»

-Ha diversificado sus cultivos con la inclusión del brócoli, ¿por qué?

-Es una variación. Todo viene porque los maíces, tomates y arroces cada vez van más hacia abajo. El brócoli supone, de algún modo, un añadido, un plus, que surge buscando otras alternativas.

-¿Qué resultados le está dando este 'experimento'?

-De momento, es pronto para decirlo, es algo que podremos valorar a final de año, porque aún no hemos empezado la campaña.

-¿Tenía alguna otra alternativa, antes de decantarse por el bronce?

-Como agricultor joven que soy, es una apuesta propia, mientras que la familia se dedica más a los otros cultivos. Es digamos un cultivo de invierno, una época en la que estamos algo más tranquilos, por decirlo de alguna manera, y por eso nos decidimos. Era un cultivo que encajaba bien en el año agrícola, por tiempo y por buscar una alternativa. Porque no te puedes fiar ya de los precios del arroz, maíz y tomate.

-¿Qué ventajas tiene el brócoli?

-Es un cultivo que tiene sus peculiaridades, pero como todos los cultivos, que necesitan sus cuidados. Es cierto que no requiere quizás las mismas cosas que el tomate, por ejemplo, tampoco el mismo trabajo.

-¿Y algún detalle negativo?

-Es un cultivo en el que la recogida es muy dura, eso sería lo más negativo.

-¿Y en cuanto al clima?

-Esto es un cultivo del Levante, ya que los canales y el agua están bastante mal actualmente, pues eso fomenta que se esté apostando por el brócoli, como cultivo alternativo.

-¿Es un cultivo que empieza a ser algo más habitual?

-Sí. Lleva ya unos años, sobre todo en la zona de Vegas Bajas, pero como todo el mundo está buscando otras alternativas. Es un cultivo bueno para el invierno, aunque quizás hay otro cultivo que te reporta más. Sí es cierto que es una solución para la época invernal.

-¿Y en las Vegas Altas?

-Se está empezando, se cultivaba hace muchos años, pero ahora es también un cultivo que vuelve a ser más habitual.

-¿Qué salida tiene el brócoli?

-Principalmente se exporta fuera de España. Aquí en Extremadura se suele quedar poco. Por lo general, se va a otras comunidades, como el País Vasco, y también otros países, también fuera de Europa.

-¿Cómo son los precios de este cultivo?

-No es que suba ahora y por eso la gente apuesta por el brócoli, sino que se mantiene. Es más bien la bajada de precios de otros cultivos lo que hace que podamos apostar por otros, como el brócoli, en invierno. Pero los precios por lo general son rentables, sobre todo, al tratarse casi de un extra a final de año.

-¿Cuándo se siembra y se recoge?

-Ahora hace mucho calor, septiembre suele ser un buen mes, cuando bajen las temperaturas y se suelen recolectar a finales de noviembre o principios de diciembre, porque son unos 90 días, aproximadamente.

-¿Y, en general, cómo calificaría la campaña agrícola de lo que va de año?

-Vamos tirando, siempre con los bajos costes. Suben todos los precios de abonos y curas, mientras lo que es el producto cada vez es más bajo, en líneas generales. Hasta final de año no podremos valorar bien, porque los maíces y los arroces no están aún recogidos, y en el tomate no se están sacando los frutos que se esperaban.